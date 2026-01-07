El diputado de Unión por la Patria (UxP) Máximo Kirchner se refirió a los incendios que se están produciendo en la Patagonia y criticó la postura de la gestión de Javier Milei de querer derogar la Ley de Manejo del Fuego bajo el argumento de que presuntamente desincentiva la producción.

Ads

“Otra vez tierra arrasada por el fuego en la Patagonia. ¿Qué cosa dijeron? ¿Que la Ley de Manejo del Fuego desincentivaba la producción? ¿De verdad? No nos sorprende. Otra mentira más”, publicó el legislador.

Y agregó: “Ya lo dijimos, la única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego como mecanismo utilizado para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario de ayer o a los centros de datos de hoy”.

Ads

“Da igual. Negocio para pocos. Desastre para muchos. La Ley de Manejo del Fuego no debe ser derogada”, cerró el diputado su mensaje.

MÁXIMO KIRCHNER: “Otra vez tierra arrasada por el fuego en la Patagonia.



¿Qué cosa dijeron? ¿Que la Ley de Manejo del Fuego desincentivaba la producción? ¿De verdad?



La Ley de Manejo del Fuego no debe ser derogada”. pic.twitter.com/g2hvJxSb5I — Ahora Kirchner (@AhoraKirchner) January 7, 2026

La ley 26.815, conocida como Ley de Manejo del Fuego, se creó en 2012, durante la segunda gestión de Fernández de Kirchner, con el objetivo de proteger el medio ambiente de los incendios forestales y rurales en el todo el país.

Ads

En 2020, la ley fue modificada por el Congreso a partir de un proyecto impulsado por Kirchner que amplió la protección de los ecosistemas al prohibir que se realicen modificaciones en el uso de superficies afectadas por incendios forestales intencionales o accidentes por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, y por 30 años para zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales.

Si bien a poco de haber asumido, a fines de 2023, Milei había anunciado la modificación de esta norma mediante un mega DNU, pero en el decreto publicado finalmente no figuró ningún artículo que estableciera cambios en la Ley de Manejo del Fuego.