A través de sus redes sociales, Manuel Passaglia, opinó acerca de la medida del Gobierno de la Nación de enviar 500.000 barbijos para la población afectada por el humo que avanza cada vez más en distintos puntos del país: Territorio bonaerense, Córdoba y Santa Fé, entre otros.

"INÚTIL: Aquello que no es útil, no sirve o no cumple su función", escribió el intendente de San Nicolás comentando una nota de Infobae en la que se anunciaba la medida.

"Después de 3 años y miles de hectáreas incendiadas en el delta, la respuesta del gobierno nacional es enviar barbijos. FIN", continuó, mencionando a Alberto Fernández y Juan Cabandié.

A través de un comunicado, desde el Gobierno anunciaron el envío de barbijos y una serie de recomendaciones para quienes se encuentren cerca de los focos de incendios:

"(...) en lo posible permanezcan en el interior de las viviendas, limiten la actividad física, reduzcan las fuentes de contaminación del aire interior, usen acondicionadores de aire y filtros o limpiadores de aire, y utilicen protección respiratoria.

Se aconseja mantener las ventanas y las rejillas de ventilación cerradas y si se dispone de aire acondicionado, se puede utilizar en modo "ventilación" o "recirculación".

Para aquellas personas que deben permanecer al aire libre durante períodos prolongados debido al trabajo u otros factores, se recomienda el uso de mascarillas adecuadas que se ajusten bien a la cara, lo que puede ayudar a reducir la exposición personal al humo y a las cenizas".