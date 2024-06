El senador de Unión por la Patria Wado de Pedro pidió una moción de orden para "constituir una comisión para tratar de frenar la represión a los manifestantes que fueron en paz a expresarse".

Luego de un debate sobre el reglamento, desde el radicalismo compartieron su propuesta de ir algunos senadores sin votar ninguna moción.

La vicepresidenta Villarruel intentó poner orden aunque los senadores dialogaban entre sí.

Como en uso de la palabra estaba De Pedro, y no le concedían la palabra, la volvió a pedir. “Usted me la sacó la palabra, me la tiene que dar”, le recriminó. “Yo sé que usted reivindica un régimen distinto, este es un régimen democrático y republicano", dijo De Pedro.

“No me haga meter en su historia personal”, le respondió Villarruel. Finalmente mocionó para realizar un cuarto intermedio que rechazó el Senado.