Organizaciones sociales, gremiales y políticas se concentraron frente al Congreso, en contra de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y se produjeron incidentes entre los manifestantes y efectivos policiales.

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La movilización que se inició al mediodía, contó con la presencia de dirigentes, entre ellos el gobernador Axel Kicillof, pese a que el Gobierno había retirado el polémico capitulo del proyecto sobre extranjerización de tierras.

Durante la tarde, fuerzas federales que formaban parte del operativo de seguridad lanzaron gases y utilizaron camiones hidrantes ante los integrantes de las agrupaciones que se concentraban frente a un Congreso vallado.

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Los choques entre las autoridades y los manifestantes se extendieron durante la noche con corridas y enfrentamientos. Como consecuencia de ello, un prefecto y un gendarme resultaron heridos, uno de ellos con recibió un piedrazo.

Hubo, al menos, una decena de detenidos por los delitos de atentado y de resistencia a la autoridad.

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