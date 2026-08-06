Axel Kicillof participó de la manifestación en frente del Congreso para rechazar el proyecto que los senadores debaten sobre inviolabilidad de la propiedad privada. En ese marco, el gobernador destacó que “se logró algo central: que el Gobierno nacional desestime la locura y la insensatez del capítulo de la ley sobre la venta de las tierras rurales a capitales extranjeros.” El Gobernador estuvo acompañado por integrantes del Gabinete provincial, intendentes y militantes.

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“Pero también es importante comprender que no van a dejar de insistir: estamos ante un Gobierno que quiere vender nuestro territorio y partir nuestra patria en pedacitos”, acotó.

No obstante ello, el mandatario bonaerense hizo hincapié en lo que se mantuvo en el dictamen con cambios sobre el Código Civil y Comercial para modificar los mecanismos de desalojo ante ocupaciones de inmuebles, el régimen de expropiaciones y cambios en lo que respecto a tierras dentro de la Ley de Manejo del Fuego.

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“Los otros capítulos de esta ley también son nefastos. Por eso es importante que, en este momento en el que el Gobierno pensaba que se iba a llevar puesto todo por enésima vez, haya una reacción transversal junto a muchos sectores que ya se han dado cuenta de cuál es el proyecto de fondo”, señaló.

Junto a @Kicillofok en la multitudinaria movilización al Congreso, en defensa de nuestras tierras y nuestra soberanía. ¡La Patria no se vende! pic.twitter.com/zfkv0VrgX7 — Gustavo Barrera (@BarreraGusOk) August 6, 2026

“A Milei se le cayó la careta de outsider: como un representante de los poderes más concentrados, está rodeado de lo peor de la casta y defiende intereses extranjeros que nada tienen que ver con nuestro país”, agregó.

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Por último, Kicillof afirmó que “el presidente ha subordinado nuestra política exterior a la de Estados Unidos e Israel” y que “es por eso que ahora se está peleando con Brasil, nuestro principal socio comercial”. “Si realmente pensara en lo mejor para nuestro país, se daría cuenta de que no podemos pelearnos con nuestros vecinos y nuestra región. Pero hace cosas absurdas por seguir las órdenes de Trump, que encabeza un proyecto para que la ultraderecha se quede con nuestro continente”, concluyó.

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