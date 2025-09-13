El Club Atlético Independiente regresa este sábado al Estadio Libertadores de América para enfrentar a Banfield a las 16.45, en un partido que contará con un operativo de seguridad reforzado tras los graves incidentes ocurridos el 20 de agosto contra la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2025.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), informó que participarán aproximadamente 560 efectivos policiales, 150 agentes de seguridad privada y 290 empleados de Utedyc. Las puertas del estadio se abrirán a las 14.45. La agencia recomienda a los simpatizantes concurrir temprano, ya que la tribuna Pavoni (alta y baja) permanecerá inhabilitada y se controlará el carnet de asociados y DNI en los ingresos.

El operativo incluirá monitoreo preventivo mediante cámaras de seguridad en accesos y dentro del estadio, además del derecho de admisión con uso de teléfonos inteligentes. Solo se permitirá el ingreso de banderas de 2 x 1 m en las plateas Erico y Bochini, tanto alta como baja. Quedan prohibidas las insignias de otros clubes, material pirotécnico, instrumentos musicales y cualquier elemento que requiera autorización previa. APreViDe advirtió que el uso de elementos pirotécnicos será sancionado según la normativa vigente.

Los cortes policiales se ubicarán en las intersecciones de Colón y Milito; Colón y Arenales; Zona Siete Puentes; España y Sagol; Díaz Vélez y Alsina; Constitución y Pedro de Mendoza; Arenales y Pastoriza.

Estos cuidados se implementan a raíz de los incidentes con la U de Chile, cuando barras bravas de Independiente ingresaron a la tribuna visitante y atacaron a los hinchas chilenos con palos, fierros y otros objetos, generando al menos 10 heridos graves. Cabe recordar que, durante el primer tiempo, los hinchas chilenos ya habían provocado destrozos y arrojado objetos hacia la parcialidad local, antes de que se intensificara la violencia en la segunda mitad. El partido fue suspendido al minuto 48 y la CONMEBOL descalificó a Independiente del torneo, además de aplicar multas y sanciones sin público para ambos clubes.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, había confirmado que los responsables fueron identificados, aunque hasta el momento no se informó sobre nuevas detenciones de hinchas de Independiente ni sanciones a los policías bonaerenses que no actuaron para impedir el choque de hinchadas.