La reactivación de las obras en la Ruta Nacional 5 tomó por sorpresa a muchos, especialmente porque el gobierno de Javier Milei había prometido que no destinaría fondos públicos a la infraestructura. Sin embargo, el tramo de 20 kilómetros entre Mercedes y Suipacha volvió a ver movimiento en las primeras semanas de 2025. ¿Cuál es la razón detrás de esta decisión? Según explicó Carlos Mosso, miembro de diversas comisiones de usuarios viales, el avance de las obras no responde a una iniciativa del Gobierno Nacional, sino a un crédito internacional que ya estaba gestionado desde la administración anterior.

Un crédito internacional que asegura la obra

"Los trabajos se retoman gracias a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual debe destinarse exclusivamente al proyecto de la autopista", explicó Mosso en diálogo con LANOTICIA1.COM. De esta manera, el financiamiento no depende de una decisión de la actual gestión, sino de acuerdos firmados con anterioridad, durante el Gobierno de Alberto Fernández. De hecho, el dirigente mencionó que el ministro de Economía intentó redirigir esos fondos a otros proyectos, pero no pudo debido a una cláusula firmada en 2022 que establece que el dinero debe utilizarse exclusivamente para la Ruta 5.

"Si no hubiera sido por esa cláusula, este tramo tampoco se estaría ejecutando", advirtió Mosso, quien también señaló que otras obras, como el Bypass de Luján, continúan en un estado de abandono. "Ni siquiera cortan el pasto, y el estado de las rutas es alarmante", agregó.

La importancia de la Ruta 5 para la región

La Ruta Nacional 5 es una de las más transitadas de la provincia de Buenos Aires. Nace en Luján y se extiende hasta Santa Rosa, La Pampa, recorriendo casi 600 kilómetros. Su trazado conecta la Ciudad de Buenos Aires con el noreste bonaerense y la capital pampeana, siendo clave para la producción agrícola-ganadera y el transporte de bienes.

La autopista es una obra largamente reclamada por los vecinos de la región. Su avance no solo mejorará la fluidez del tránsito, sino que también permitirá reducir la cantidad de accidentes fatales que se registran en la zona. "Cada kilómetro que se suma es un paso más hacia la seguridad vial", destacó Mosso.

La reactivación de las obras entre Mercedes y Suipacha es una noticia esperada, aunque insuficiente para la extensión total de la ruta. La paralización de los trabajos desde febrero de 2024 había generado preocupación entre los usuarios y habitantes de las 13 ciudades que dependen de esta vía. Ahora, con la confirmación de la continuidad de este tramo, se renuevan las expectativas de que la autopista pueda completarse en el futuro.

Cuáles serán las mejoras

De acuerdo a lo que pudo averiguar LANOTICIA1.COM, los trabajos tienen como objetivo descomprimir una de las rutas nacionales con mayor tráfico de camiones de la provincia. Actualmente, a la altura del kilómetro 120, se realizan ensayos PIT (Prueba de Integridad de Pilotes) en los pilotes ejecutados para la construcción del puente que formará parte de uno de los dos futuros distribuidores que conectarán caminos vecinales.

Además, se llevan a cabo tareas de terraplén en lo que será la subida al puente sobre arroyo Los Ranchos. Cabe recordar que el proyecto de la autopista incluye tres puentes sobre calzada, además de los dos distribuidores.

Por último, entre los kilómetros 118,200 y 118,400 se ejecuta la segunda capa de suelo cal del paquete estructural y, en el kilómetro 114,750, se coloca hormigón tipo H8 para el calce de los caños de hormigón armado que conformarán una alcantarilla que permitirá el escurrimiento del agua.

La autopista RN 5 Mercedes-Suipacha, que se extenderá del kilómetro 104 al 124, incluirá doble calzada, distribuidores para accesos y retornos, y banquinas pavimentadas. Una vez terminada, mejorará la circulación entre el corazón productivo del país y el puerto de Buenos Aires. Además de reducir los costos logísticos al comercio, brindará mayores condiciones de seguridad para los usuarios en una zona altamente transitada.

Rechazos a la privatización

Pese a la reactivación de esta obra puntual, la postura del Gobierno de Milei sigue firme en cuanto a la no inversión en infraestructura. De hecho, el propio presidente dijo en reiteradas ocasiones que si un pueblo necesita un puente o una rotonda, debe encargarse de financiarlo por su cuenta. Esto deja a muchas localidades del interior en una situación de incertidumbre sobre futuras mejoras en sus caminos y rutas.

"Este gobierno está orientado a privatizar las rutas, como si los argentinos no tuviéramos que pagar por ellas", expresó Mosso. "No es que el privado financie la obra con fondos propios y luego se la pague alguien más. No, los argentinos somos los que debemos devolver esos fondos, incluso cuando no se ve una mejora real en la infraestructura".

La transformación de la Ruta 5 es clave para el desarrollo regional, no solo por la conectividad, sino por su impacto en la producción y la seguridad. La reactivación de estos 20 kilómetros es un paso adelante, pero queda por verse qué pasará con el resto de las obras pendientes y cómo afectará la falta de inversión en otras áreas de la infraestructura vial del país.