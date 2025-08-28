El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el desarrollo de un sistema de baja presión sobre la franja central del país dará lugar a un período de abundantes precipitaciones en forma de lluvias y tormentas persistentes.

El parte indica que afectará principalmente a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, este de San Juan y La Rioja, y la provincia de Buenos Aires (incluido el AMBA).

Las precipitaciones llegarán a la región bonaerense durante el sábado 30, puntualmente sobre el norte y el oeste. El domingo 31 las lluvias avanzarán hacia el sur y el este, alcanzando gran parte de Buenos Aires, incluido el Área Metropolitana.

Finalmente, el lunes 1° de septiembre entre las zonas más afectadas continuará la provincia Buenos Aires y el AMBA.

“Durante todo el período se esperan valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 20 y los 120 milímetros, aunque en algunos sectores podrán registrarse lluvias más abundantes, entre 120 y 150 milímetros, e incluso superiores”, señaló el SMN.

“A la fecha existe incertidumbre en torno a la localización exacta de los acumulados más importantes, pero la mayoría de los modelos de pronóstico numérico coinciden en que podrían concentrarse sobre Mendoza, San Luis, el sur de La Rioja, el centro y sur de Córdoba, el norte de La Pampa, el sur de Santa Fe y el norte y oeste de Buenos Aires”, agrega el parte.

Por este motivo, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población mantenerse informada diariamente y consultar las actualizaciones de los pronósticos y alertas a través de la página web https://www.smn.gob.ar