El episodio ocurrió este miércoles por la mañana en el Anexo de la Cámara de Diputados cuando al legislador por la provincia de Buenos Aires, Javier Sánchez Wrba, del Pro, le llegó un paquete proveniente de una reconocida plataforma de compras para ser entregado al despacho de un diputado.

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Cuando llegó, personal de seguridad lo revisó y comprobó que se trataba de un rifle de aire comprimido, el cual impidieron que ingresara al edificio.

Ante los llamados del departamento de Seguridad a las autoridades de la Cámara, el diputado socialista Esteban Paulón, enterado de la situación y del envío al Anexo A del Congreso publicó en redes: “Otro día trancu en Congreso. Parece que un diputado/a compró una escopeta por MELI (Mercado Libre) y pidió que se la envíen a su oficina de... Congreso. Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada al Anexo A.”

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A través de una nota al presidente de la Cámara, Martín Menem, aclarando lo sucedido.

En declaraciones a parlamentario.com, Sánchez Wrba manifestó que se trataba efectivamente de un rifle que compró “para el campo”. El oriundo de Trenque Lauquen, enfatizó que “no es un arma de fuego”.

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“¿Cómo van a vender armas de fuego por Mercado Libre?”, agregó, y aseguró que se trató de un error en el envío, que no debió llegar hasta su oficina de la Cámara baja.

Según pudo reconstruir este medio, el legislador fue notificado por el personal de seguridad y se llevó el rifle hasta su auto. “Era para uso personal, no fue nada”, desdramatizaron desde ese sector.