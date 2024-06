En medio de un fin de semana largo en el que miles de personas salen a las rutas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se encuentra nuevamente sin un Director Ejecutivo y, por lo tanto, sin la capacidad de organizar controles viales. Esta situación se da en un contexto alarmante, donde según la ONG Madres del Dolor, hay una persona que muere cada dos horas en nuestras calles y rutas debido a accidentes de tránsito.

La ANSV le solicitó la renuncia a la directora Daniela Ortiz, quien había asumido en febrero tras la salida de Pablo Martínez Carignano, un funcionario destacado durante la gestión de Alberto Fernández. La renuncia de Ortiz fue aceptada por el Secretario de Transporte, Franco Mogetta, pero ahora necesita la aprobación de Luis Caputo, ministro de Economía, ya que la Secretaría de Transporte depende de este ministerio.

El decreto 191/2024 que nombró a Ortiz llevaba las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Sin embargo, Ortiz renunció el 10 de junio, coincidiendo con el Día Nacional de la Seguridad Vial en Argentina. Su salida se produjo poco después de la dimisión de Nicolás Posse como Jefe de Gabinete, un hecho que precipitó la salida de Ortiz, quien había llegado de la mano de este funcionario.

En el comienzo de la era Milei, la ANSV ya experimentó un caos administrativo, ya que sin un director ejecutivo con firma, no se pueden renovar seguros, acceder a combustible ni organizar controles viales. Un comunicado interno del mes de enero al que tuvo acceso este medio reveló la gravedad de la situación. "Estimados: Lamentablemente no tenemos firma para renovar seguros, ni combustible, ni nada. En este marco es crucial que los agentes no salgan de las bases. Es un riesgo enorme si lo hacen", indicaba el mensaje dirigido a los trabajadores de la ANSV.

Viviam Perrone, integrante de la Asociación Civil Madres del Dolor, explicó a LANOTICIA1.COM la importancia de los controles viales, especialmente en días feriados. “La ANSV por estas semanas continúa en un limbo. Hasta tanto no le acepten la renuncia a Ortiz, que ya se desentendió de sus funciones, es como si la agencia estuviera acéfala”, indicó la activista ante los micrófonos de este portal.

“La Agencia Nacional de Seguridad Vial está paralizada porque no tiene firma. Y en consecuencia, no se organizaron más controles, con lo importante que son en estos días feriados para preservar las vidas. Solamente hay controles mínimos. Pero hoy por hoy no hay gestión. Y los hechos viales siguen acompañados de lesiones graves y muerte”, alertó la fundadora de la ONG que tiene su sede en el barrio de Florida, en el municipio de Vicente López.

Cabe recordar que en enero, se había especulado que Pedro Scarpinelli podría asumir como director de la ANSV, pero finalmente el puesto fue ocupado por Ortiz. Ahora, el nombre de este asesor vuelve a sonar como posible candidato para liderar el organismo. Scarpinelli es Licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales y tiene una maestría en Gestión del transporte y de la movilidad.

Además de la falta de controles, la ANSV enfrenta otro problema crítico: los contratos de los empleados se renuevan cada tres meses y, sin un director ejecutivo, no hay nadie autorizado para firmar estas renovaciones. Esto genera incertidumbre y temor entre los trabajadores, quienes temen quedar en la calle. La situación de la ANSV refleja una preocupante falta de organización en un área vital para la seguridad de todos los argentinos.