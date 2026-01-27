Insólito: YPF aplicó la tasa municipal de Pinamar en una estación que está en Madariaga y hay polémica con el municipio
La nueva estación de YPF en el cruce de rutas 74 y 11 cobra la tasa del 3% de Pinamar pese a estar en General Madariaga. El municipio reclama explicaciones y denuncia un trato "desleal". "El precio que pagan nuestros vecinos no debería incluir ningún concepto vinculado a una tasa municipal inexistente", señalaron desde el gobierno del intendente Santoro.
La reciente apertura de una estación de YPF en el cruce de rutas 74 y 11, en General Madariaga, generó una polémica porque empezó a aplicar la tasa vial del 3% que rige en Pinamar, un distrito distinto. La medida sorprendió a vecinos y autoridades locales, ya que en Madariaga no existe este tributo.
Según informaron desde la intendencia, la estación de Madariaga muestra el mismo cuadro tarifario que la ubicada en Pinamar, pese a que en su distrito los precios deberían ser más bajos. “Esta situación genera una preocupación legítima. El precio final que pagan nuestros vecinos no debería incluir ningún concepto vinculado a una tasa municipal inexistente”, señalaron autoridades locales.
De acuerdo a lo que informó el medio local Central de Noticias de Madariaga, la queja de los concesionarios de YPF en Pinamar llegó hasta Horacio Marín, presidente de la compañía, durante la reapertura de una estación móvil en la zona de la Frontera. Allí expresaron que sus ventas se desplomaron porque los turistas viajaban unos kilómetros para cargar más barato en la nueva estación.
Desde YPF, con sede en Puerto Madero, aseguraron que la decisión de igualar los precios fue interna y que la libertad de mercado permite “empatar” valores pese a la diferencia de tasas. Sin embargo, Madariaga busca ahora aclaraciones formales para entender si la diferencia recaudada se destina a Pinamar o forma parte de la ganancia de la nueva firma.
El tema no es menor: la mayoría de los vecinos suele asociar el precio de los combustibles a la municipalidad, cuando más del 90% de la carga tributaria proviene de impuestos nacionales y provinciales. Según datos oficiales, la recaudación se reparte así: Nación 65–70%, provincias 25–30% y municipios 5–10%, que incluyen tasas urbanas y de seguridad e higiene, entre otras.
