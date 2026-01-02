El intendente Guillermo Britos (Primero Chivilcoy) adelantó que irá por un nuevo mandato ante una eventual de la modificación de la norma que hoy no se lo permite. En los últimos días también hizo lo propio su par de Necochea, Arturo Rojas.

“No voy a ceder a ninguna extorsión ni a ningún mercenario; no tengan ninguna duda de que voy a dar todo de mi para que el 10 de diciembre de 2027 asuma un intendente de Primero Chivilcoy, que no descarto que pueda ser yo si el Gobernador reforma la Ley para cumplir con la Constitución, tal como está declarando públicamente», remarcó.

El gobierno bonaerense no descarta volver a impulsar el proyecto para restablecer la reelección indefinida de los intendentes, una iniciativa que no logró avanzar en el Senado provincial durante el 2025. Actualmente, son alrededor de 70 los jefes comunales que necesitan eliminar las limitaciones vigentes para poder volver a competir por el cargo en las elecciones de 2027.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ratificó la postura del Ejecutivo provincial. “Vamos a seguir insistiendo en la reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires”, afirmó en conferencia de prensa, y sostuvo que “impedir la reelección de una persona es proscriptivo, tiene carácter proscriptivo”.

Por su lado, Britos anunció cambios en su gabinete municipal con el objetivo de continuar fortaleciendo la gestión. “Estos cambios e incorporaciones buscan generar condiciones para seguir avanzando con los vecinos y alcanzar nuestras metas para los próximos años”, expresó el Intendente.

El Jefe Comunal también anunció que la Jefatura de Gabinete quedará vacante. En este marco, destacó la labor de Marcela Sabella, primero como subsecretaria de Desarrollo Social y luego en la función de Jefa de Gabinete. Seguidamente, presentó los nuevos nombramientos que completan la estructura de su gabinete para este 2026:»Viviana Lemme, asesora del intendente; Néstor Dabi, secretario de Seguridad; Esteban Genaro, secretario de Servicios Públicos; Arturo Pertosa, secretario de Derechos Humanos; Ivana Aronna, secretaria de Desarrollo Social; José Luis Neme Neme, secretario de Salud; Eduardo Mazzucchelli, subsecretario de Salud; Patricia Mangino, directora del Hospital Municipal; Claudia Bogliolo, directora de Habilitaciones; Rocío Morales, directora de los Hogares de Abrigo: Micaela Román, directora Producción y Hugo Kubler, director de Gobierno”.

Asimismo, continuó: “Micaela Britos, directora de Privada; Alejo Cuadrelli, director de Servicios Públicos; Alejo Gliemmo, director de Desarrollo Social; Daiana Raulier, secretaria del Juzgado de Faltas N°1; Emilio Carabelli, coordinador de Deportes; Juan Embarbe, coordinador de Localidades Rurales; delegada de Moquehuá, Sofía Matteucci; coordinadora La Rica, Brian Elgoyhen, y de Benítez, Mario Arcuria; y Carolina Gasparini directora de Comunicaciones»

“Los cambios que estamos implementando se generan para que todos podamos hacer la tarea que los vecinos esperan de nosotros. Este Intendente quiere funcionarios comprometidos que salgan a ‘comerse la cancha’ y demuestren que el gobierno municipal está al lado de la gente. Vamos a trabajar con todo para cumplir con nuestras responsabilidades”, afirmó Britos.