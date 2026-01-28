Cecilio Salazar expresó su respaldó y agradeció su apoyo al gobernador Axel Kicillof durante la conferencia de verano celebrada este miércoles en San Pedro, en un mensaje con voltaje político.

En ese marco, reveló que mantuvo una reunión “muy importante” en la localidad de Los Cardales, con representantes de todos los distritos de la segunda sección electoral, para conformar y fortalecer el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), “tal cual nos ha pedido Axel”. "Fortalecer el MDF es fortalecer el gobierno de Axel, nuestro futuro candidato a presidente y seguramente nuestro próximo presidente de la Nación. Es el deseo que tenemos todos dentro de nuestro corazón", aseveró.

Allí, Salazar también aprovechó para pedir un “esfuerzo en estos dos años, para que en los próximos años tengamos un presidente que queremos todos, un gobierno peronista”.

“Axel dijo hace algo muy importante en la reunión de Ensenada (a fin de año, donde se lanzó el MDF nacional) y es que no alcanza con el peronismo. Y es cierto, no alcanza con el peronismo. tampoco alcanza con la provincia de Buenos Aires así que sé perfectamente bien que está preparando el Clio, vamos a recorrer el país, le vamos a acompañar porque te lo mereces y queremos que seas nuestro próximo presidente”, remató.

“Gracias por todo, por el esfuerzo que haces, por el acompañamiento que nos das, siempre a nosotros, los intendentes, nos sentimos respaldados”, recalcó.

Y agregó: “Lamentablemente, hemos sido abandonados, la provincia de Buenos Aires, específicamente ha sido abandonada por este nefasto gobierno nacional, y cree que hace de su enemigo, que nosotros somos los enemigos. No se da cuenta que perjudica a 17 millones de bonaerenses. Por eso, el esfuerzo que tenemos que hacer de aquí en más, todos y todas nosotros, es un esfuerzo militante de trabajo, de volver a hacer lo que por ahí quizás perdimos, la militancia, en la calle, hablar con nuestro vecino, con los trabajadores, con los gremios, con las instituciones turísticas, empresarias, de la producción, del campo, de la industria”.

Por su parte, el gobernador se limitó a cuestionar las políticas del gobierno nacional y su impacto en la economía bonaerense pero también anunció una obra energética clave para el distrito.

En ese sentido, señaló que hoy “no alcanza la potencia eléctrica” actual y que por ello, de 45 MVA de potencia se repotenciará hasta llegar a los 60MVA para seguir expandiendo la industria local. Es así que ya se lanzó una licitación y, según dijo, en marzo comenzarán los trabajos.

