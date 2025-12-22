El gobernador Axel Kicillof reunió a más de 1500 militantes y dirigentes en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires (SOSBA) en Ensenada para cerrar el año de su espacio Movimiento Derecho al Futuro y dar inicio a una nueva etapa.

Kicillof definió al espacio como una “alternativa nacional sin sectarismos”, con la intención de trascender las fronteras provinciales.

Días atrás en una reunión con el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y 22 intendentes de la semana pasada, los jefes comunales le pidieron que se enlace de un mensaje al mandatario: que se lance como presidenciable porque hay que empezar a trabajar en todas las provincias. Por el momento, de candidaturas en público no se habló en el plenario aunque el cántico “Axel presidente” se dejó oír.

“Nacimos para construir una alternativa a este modelo y este modelo es nacional. Por eso hay que construir una alternativa nacional”, afirmó Kicillof, en un mensaje que fue leído como un gesto directo hacia las tensiones internas con La Cámpora y Máximo Kirchner dentro del PJ bonaerense. “No venimos a lanzar ni una campaña electoral ni una candidatura, venimos a lanzar una nueva etapa más decidida y potente de una fuerza política que trascienda la provincia de Buenos Aires”, subrayó.

"Venimos a convocar a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires. Vamos a demostrar que hay una alternativa y que no estamos dispuestos a repetir la historia. Venimos a crear futuro: un futuro diferente y mejor para todo el pueblo”, afirmó.

En ese marco, Kicillof señaló: “Este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza solo con el peronismo ni con la provincia de Buenos Aires”. “Tenemos que representar un horizonte de esperanza y justicia: hay que construir una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina”, añadió.

“Tenemos las banderas y las convicciones de siempre, pero sabemos muy bien que hay que actualizarlas. Necesitamos construir propuestas que estén a la altura de los desafíos del presente y del momento histórico”, expresó el Gobernador y sostuvo: “No alcanza con resistir y cuidar, también hay que brindar una perspectiva de futuro. Hay que darle a nuestro pueblo la certeza y la convicción de que existe otro camino y que lo vamos a construir codo a codo con todos los sectores”.

Por último, Kicillof subrayó: “Dijimos que íbamos a ser siempre escudo y red para proteger a todos los atacados por las políticas de Milei. Por eso estamos acá reunidos para avanzar con la construcción de una alternativa sin sectarismos, sin dejar de hablar con los que piensan diferente y sin dejar de convencer”.