El intendente de Pehuajó Pablo Zurro (Frente de Todos) se manifestó contra el cese de comercialización de granos convocado por la mesa de enlace al que calificó de "vergonzoso". "Le estoy pidiendo a los Intendentes, sobre todo a los de la pampa profunda, que no se callen ante este vergonzoso paro de la Sociedad Rural y sus asociados", pidió el jefe comunal. "No le tengan miedo a dos tapitas de Clarín, a una tapita de la Nación, basta de mentiras", continió

Asimismo Zurro aclaró que "esto no es contra los pequeños productores, ni contra quienes practican la agricultura familiar, los chacareros chicos, o quienes producen cerdo o pollo, a quienes apoyo abiertamente. Es contra esos que se auto llaman –El Campo- que son la Sociedad Rural con sus 7 exportadoras, los que se quedan con el grano en la Argentina, a cualquier precio".

"Les garantizamos la conectividad, por pedido de Alberto, que puedan comercializar durante toda la pandemia; cuando el mundo se cae a pedazos. Nunca tuvieron cese de actividades, pudieron hacer lo que querían, pudieron seguir con sus productos, mientras que otras actividades como gimnasios cerraban, los comercios y la gente esperaba, las confiterías se fundían", cuestionó.

Y agregó: "Si no fuera por nuestro gobierno, que pensó en las pymes y en la gente que más sufrió en los peores momentos de la pandemia, la gente se moría de hambre. Por eso quiero decirles basta de tanta mentira".

"A esos mismos, algunos pero no todos, esos mismos que ponen la banderita Argentina, quiero ver si no están flojitos de papeles y con la soja en negro a países limítrofes, digámonos la verdad somos intendentes del interior, pero no somos empleados de las oleaginosas; no somos empleados de las siete exportadoras digan la verdad al pueblo argentino", fustigó.

Por otro lado, el intendente además de pedir a sus pares "que no se callen" y "digamos la verdad", solicitó fomentar a los "pequeños, ayudemos a los chacareros”. Luego agregó: "Qué esfuerzo hiciste -Sociedad Rural-, les pidieron no exportar por 60 o 90 días y ¿quieren hacer un paro?, es vergonzoso", añadió.

"A todas y todos, no repitamos conductas. Que no los corran con dos tapitas de Clarín y una tapita de la Nación, o amenazas de cortar la ruta. Viva la solidaridad y la democracia de la Sociedad Rural y de todos aquellos oligarcas que los bancan. Que quede claro estamos con los pequeños productores, y con el pueblo Argentino, y vamos a pelear por acabar con el hambre de los nuestros, vamos a bancar y luchar contra la pandemia", indagó.

Para finalizar el mandatario pehuajense concluyó: "Estamos en una etapa crucial, estamos en una etapa en la que vamos a tener que discutir, luego de esto, la redistribución de la riqueza, que no los corran con una fustita (n. de r.: látigo de caballo)".