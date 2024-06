En consonancia con las repercusiones a nivel internacional, los políticos y funcionarios nacionales y provinciales de todos los colores políticos repudian el acto de sedición encabezado por un sector del Ejército boliviano encabezado por el General Juan José Zuñiga.

Se gesta el Golpe de Estado.

En este momento se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tanquetas en la Plaza Murillo.



Convocaron a las 3:00 pm a reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército en Miraflores con uniformes de combate.



Convocanos a los movimientos…

El primero en alertar sobre lo que estaba ocurriendo fue el presidente Luis Alberto Arce: “Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse”. Posteriormente, en conferencia de prensa, llamó al pueblo a defender el orden constitucional.

En tanto que el exmandatario Evo Morales, convocó inmediatamente a la ciudadanía a movilizarse: “Pido al pueblo con vocación democracia a defender la Patria de algunos grupos militares que actúan contra la democracia y el pueblo”.

Convocamos a una Movilización Nacional para defender la Democracia frente al golpe de Estado que se gesta a la cabeza del Gral. Zuñiga.

Declaramos paro general indefinido y bloqueo de caminos.



Las tropas militares avanzaron sobre la Plaza Murillo e ingresaron al Palacio Quemado tras derribar la puerta con una tanqueta. El presidente, desde la Casa Grande de Gobierno donde resistió la sedición, tomó juramento a una nueva cúpula militar que inmediatamente exigió a Zuñiga que deponga su actitud.

Mediante un decreto, el presidente nombró a José Sánchez Velásquez como el nuevo comandante general del Ejército. En tanto que Gerardo Zabala Álvarez, estará al frente de la Fuerza Aérea, y Renán Guardia Ramírez, de la Armada.

Las repercusiones en la política argentina y provincial

El gobernador Axel Kicillof expresó su repudio con el siguiente mensaje: “El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires condena enérgicamente el intento de golpe de Estado en el Estado Plurinacional de Bolivia. El Ejército debe respetar al pueblo boliviano y a sus instituciones democráticas. Toda nuestra solidaridad con el Presidente Arce”.

Mientras se aguardaba una comunicación oficial por parte del Gobierno Nacional, las otras fuerzas políticas fueron las primeras en expresar su repudio. Desde Unión por la Patria, el bloque de Diputados Nacionales manifestó que “repudia enérgicamente el intento de Golpe de Estado sucedido hoy en nuestra hermana República de Bolivia, que está resquebrajando la institucionalidad del vecino país”.

Comunicado oficial.

Lo propio hizo la Unión Cívica Radical Nacional y expresó: “Condenamos enérgicamente el intento de violentar el orden constitucional en Bolivia y expresamos solidaridad con el presidente Luis Arce y el pueblo boliviano. Nuestra región hace años decidió vivir en democracia y se comprometió a respetar la decisión soberana de sus pueblos”.

El expresidente Alberto Fernández expresó su apoyo al presidente Arce: “Mi respaldo incondicional al presidente Luis Arce y convoco a la defensa firme de la democracia. No permitamos que la voluntad del pueblo sea avasallada. Fuerza Bolivia!”

El levantamiento antidemocrático de algunas unidades del Ejército de Bolivia, solo merecen el más enérgico repudio.



Finalmente, promediando las 19.00, cuando las tropas insurgentes comenzaron a desocupar la plaza, la canciller Diana Mondino se expresó en la red X y fue contundente: “Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia”.

Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas.



No se cambian con violentos golpes de Estado.



El flamante presidente del bloque PRO, el diputado Cristian Ritondo repudió el intento de golpe al tiempo que llamó a la comunidad internacional “para que se pronuncie de forma contundente para que se restablezca el orden constitucional cuanto antes”.

La diputada provincial por el Frente de Todos, Susana González acusó a la facción militar golpista de contar con “el respaldo de los grupos económicos que no quieren la distribución de la riqueza”.

Lo propio hizo el senador del mismo partido, Walter Torchio: “Frente a las noticias en desarrollo de tropas movilizadas sin órdenes del ejecutivo; instamos al respeto irrestricto de las instituciones y la voluntad popular en Bolivia”.

“Increíble ver estás imágenes en pleno siglo XXI, militares interrumpiendo en una casa de gobierno. Fuerza al pueblo de Bolivia, la democracia de respeta”, declaro la diputada provincial Lucía Klug.

Desde Quilmes, el concejal por UCR Evolución, Fernando Pérez, también se pronunció: “Hay que condenar de la forma más enérgica los acontecimientos en Bolivia. El Ejército debe someterse al poder civil legítimamente elegido”.

"La comunidad internacional no debe tolerar ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o cualquier otro lugar", aseveró el edil quilmeño.