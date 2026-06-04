Tras el acuerdo alcanzado en el mes de mayo entre los principales sectores internos de la Unión Cívica Radical bonaerense, que permitió que Emiliano Balbín encabece una lista de unidad, en nueve distritos del interior provincia sí habrá competencia el próximo domingo para determinar las autoridades partidarias locales.

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Primera sección electoral

Luján: el actual presidente de la juventud partidaria, Andrés Saavedra, contra Leandro Fusco, del Ateneo Raúl Alfonsín + Espacio Abierto

el actual presidente de la juventud partidaria, Andrés Saavedra, contra Leandro Fusco, del Ateneo Raúl Alfonsín + Espacio Abierto Mercedes: la oficialista Marisa Brilado contra Marcelo Ventrelli, de Evolución

la oficialista Marisa Brilado contra Marcelo Ventrelli, de Evolución Morón: Martín Dolhagaray, actual tesorero del comité local, contra la abadista Natalia Popolizio.

Cuarta sección electoral

Bragado: el abadista Amadeo Mónaco y Lilian Labaquim, candidata de un acuerdo entre Evolución y Espacio Abierto.

el abadista Amadeo Mónaco y Lilian Labaquim, candidata de un acuerdo entre Evolución y Espacio Abierto. Lincoln: Valeria Menna representará al oficialismo partidario de Abad contra Marisa Serenal, actual titular del partido a nivel local, esposa del intendente, Salvador Serenal.

Quinta sección electoral

Mar del Plata (General Pueyrredón) : el abadismo impulsa la candidatura de Ricardo Liceaga Viñas para presidente del Comité local, acompañado por la histórica dirigenta Vilma Baragiola como candidata a vicepresidenta. La oposición de Futuro Radical, presenta a Jimena Nespral.

: el abadismo impulsa la candidatura de Ricardo Liceaga Viñas para presidente del Comité local, acompañado por la histórica dirigenta Vilma Baragiola como candidata a vicepresidenta. La oposición de Futuro Radical, presenta a Jimena Nespral. Villa Gesell: competirán tres listas, la del abadismo oficialista postula a Néstor “Beto” Banquero; el ex concejal Amadeo Montenegro; y Omar Zurko, de Militancia Radical.

Sexta sección electoral

Bahía Blanca : por el abadismo, Fernando Roig -lista 123- y Evolución, con Martín Bustos, respaldado por Juan Pedro Tunessi, dirigente de larga trayecto en el radicalismo local

: por el abadismo, Fernando Roig -lista 123- y Evolución, con Martín Bustos, respaldado por Juan Pedro Tunessi, dirigente de larga trayecto en el radicalismo local Tres Arroyos: la dirigente de Evolución Radical Romina Trujillo competirá contra Cristian Ruiz, funcionario del municipio de Gonzales Chaves que conduce la intendenta radical Lucía Gómez

(con información de agencia DIB)

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