Luego de una larga pelea judicial desde las fallidas elecciones internas de 2024, sin resultado concreto, y con la determinación del juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien ratificó que las nuevas elecciones partidarias debían realizarse el próximo 7 de junio, es que ahora los diferentes sectores en pugna llegaron a un consenso para evitar la confrontación.

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El ex diputado provincial Emiliano Balbín, oriundo de Salliqueló y nieto del histórico líder Ricardo Balbín, será el nuevo presidente del Comité de la Unión Cívica Radical bonaerense, en el marco de una lista de unidad entre sectores del senador Maximiliano Abad, Evolución, de Martín Lousteau, y el conducido por el actual titular del Comité de contingencia, Miguel Fernández.

El reparto de cargos incluye también a la exdiputada nacional Josefina Mendoza, de Evolución, como vicepresidenta del partido, Pablo Zubiaurre, exintendente de Ayacucho, como vicepresidente primero, del sector de Fernández, que también tendrá 6 vocales y 20 convencionales. Les sigue como secretario general, el diputado de Tandil, Matías Civale.

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El sector de Lousteau pondrá al presidente de la Convención provincial, que será Pablo Nicoletti, del radicalismo platense, Pablo Domenichini será el primer convencional nacional, y Alejandra Lordén, delegada al Comité Nacional.

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