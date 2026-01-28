El peronismo bonaerense avanza en negociaciones para conformar una lista de consenso entre el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que lidera el gobernador Axel Kicillof, con el objetivo de evitar una interna en la renovación de autoridades del Partido Justicialista provincial, prevista para el 15 de marzo.

En las últimas horas se aceleraron los contactos entre ambos sectores ante el riesgo de una disputa abierta a nivel provincial. Si bien en algunos distritos donde el peronismo no gobierna podría haber competencia interna, en la conducción bonaerense prima la idea de un acuerdo.

“La unidad está garantizada”, deslizan dirigentes al tanto de las conversaciones. Aún no hay definiciones sobre quién presidirá el PJ, pero toma fuerza la alternativa de un intendente como figura de síntesis.

En ese marco, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz sostuvo que “en la provincia de Buenos Aires estamos obligados a buscar una lista de consenso”, al advertir que la disputa pública entre Kicillof y el sector que conduce Máximo Kirchner “no nos deja en un buen lugar”. Las declaraciones fueron realizadas en AM 530 Somos Radio.

Dentro del MDF buscan asegurarse presencia en los cargos clave del partido. En ese esquema aparecen nombres como el de la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, además de la posibilidad de una conducción rotativa.

El antecedente inmediato es el cierre de listas para las elecciones provinciales del 7 de septiembre, cuando, tras momentos de fuerte tensión, se alcanzó un acuerdo que incluyó a los distintos sectores del peronismo. Ahora, el escenario parece repetirse.

Mientras continúan las negociaciones, el MDF activó reuniones seccionales en distritos como Castelli y Exaltación de la Cruz, con la participación de funcionarios provinciales como Gabriel Katopodis y Cristina Álvarez Rodríguez.

El 8 de febrero vence el plazo para presentar listas. En ambos espacios coinciden en que la interna se resolverá mediante un acuerdo político que garantice representación de todos los sectores en la conducción del PJ bonaerense.