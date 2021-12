Los diputados nacionales del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete (Buenos Aires) y Verónica Caliva (Salta), dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa se oponen a aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implique un "ajuste" y no sea de "beneficio" para "el pueblo".

"No vengo a levantar la mano si no que vengo a poner una posición. Quiero ser coherente en lo que hice y reclamé toda mi vida. Una de las cuestiones que siempre he reclamado es cuando el país se endeuda, y qué se ha hecho con esa deuda. El pueblo tiene que conocer qué deuda es legítima", dijo Alderete.

El diputado oriundo de La Matanza señaló que "no se puede ajustar para pagar una deuda de la que el pueblo no se benefició para nada (porque) no fue para la salud, el empleo y la industria". "No pienso acompañar si no hay modificación. Si la hay lo voy a acompañar siempre y cuando beneficie al pueblo", adelantó.

"No se puede ser tibio en esto y dar vuelta y argumentar para que se apruebe. Doy mi opinión y una propuesta", desafió Alderete en declaraciones a Radio 10.

Asimismo señaló que la Comisión Bicameral en el Congreso "que se formó para seguir la deuda nunca funcionó". "Con los aciertos levanto al gobierno y con los errores que comete lo digo públicamente", aclaró.

"Los que hemos luchado en la calle y en la política sabemos que, gracias al default, pudimos salir del túnel y ver la luz. Algunos economistas mienten y dicen que va a traer consecuencias graves. Se vio con claridad en 2003 y 2004 que pudimos salir del fondo", remarcó al recordar la primera presidencia de Néstor Kirchner tras la salida de la convertibilidad previo al paso por la administración de Eduardo Duhalde.