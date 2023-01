El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, exigió a los beneficiarios de planes sociales que no van a trajabar o no hacen la contraprestación que "hay que dejar de parásito y garronero en este país" y que "hay que ponerse a laburar porque es la única forma de salir".

Fue durante la inauguración de la ampliación del Hospital Rubén Caporaletti junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y el presidente Alberto Fernández.

"El pueblo la está peleando, pasó las fiestas muy tranquilas, y no está la situación social como la están planteando", comenzó diciendo Ishii en la parte de su mensaje en que habló del aspecto social.

El "barón" paceño dijo que cerraron "el 60% de los comedores" porque ya los vecinos "no lo necesitan". "Me piden trabajo los comerciantes y yo mismo pido albañiles y no lo estoy consiguiendo. ¿Por qué no los conseguimos? Lamentablemente, en época de emergencia Néstor Kirchner sacó un programa Argentina trabaja, que tendría que durar 8 meses, que es para situaciones de emergencia", explicó.

Y continuó con el razonamiento: "En este país con el trabajo que hay que hacer, no se lo está pudiendo hacer, por la gran cantidad de planes sociales que hay. Para aquellos que tienen un plan, que no van a trabajar y no lo podemos encontrar en el relevamiento: hay que dejar de ser parásito y garronero en este país, hay que ponerse a laburar porque es la única forma de salir. Que vengan a laburar porque no quieren laburar. Y encima cortan y piden más beneficios de los que están teniendo que es un paliativo de la crisis social".

"Acá hace falta de mano de obra, vayas a donde vayas falta, porque están los planes sociales que no dejan que la gente trabaje. En José C. Paz hemos entregado cajas navideñas y comida a los que necesitaban, son mentiras de que la gente tiene hambre, seguramente la gente la está peleando a fin de mes, eso sí. No le hagan creer al presidente que está todo mal".