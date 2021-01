Por Christian Thomsen Hall

Periodista de LaNoticia1.com

La difusión de un volante sobre la campaña de vacunación en Provincia de Buenos Aires con unidades básicas kirchneristas como punto de referencia para inscribirse y recibir información sobre la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus desató una polémica en Pergamino. Tal como adelantó LaNoticia1.com de manera exclusiva, el escándalo se suma a la designación de militantes para coordinar los operativos para la aplicación de las dosis en las escuelas, y lo que cobrarán los "voluntarios" de La Cámpora por las becas rentadas repartidas entre partidarios de cada municipio.

"Acá lo que se hizo fue armar una estructura paralela donde la Nación le baja plata a la Provincia para que reparta becas injustificadamente a militantes de La Cámpora, un personal que no es idóneo en materia sanitaria", denunció sin tapujos el Intendente de Pergamino, Javier Martínez, en LaNoticia1.com. "Esto no es algo menor y la sociedad tiene que ponerle un freno", expresó ante nuestros micrófonos el jefe comunal de Juntos por el Cambio, quien se mostró notoriamente ofuscado por la situación que calificó como "muy grave para la institucionalidad" de nuestro país.

"Sabemos que están bajando becas a voluntarios que en realidad son militantes. Esos militantes andan en las puertas de los colegios que han designado para informar a los vecinos. Pero esto es totalmente innecesario. En Pergamino no necesitamos absolutamente nada de eso. En esta ciudad, con nuestro sistema de salud y nuestros 27 centros más un vacunatorio, estamos en condiciones de informar a todos los vecinos y no gastar un peso extra del Estado en estas cosas que se hacen solo para manosear los recursos públicos. Y en esto tenemos que estar muy atentos", disparó Martínez en este portal.

El alcalde sostuvo que "estas becas destinadas para militantes son totalmente injustas para todo el personal sanitario que combate en la primera línea contra la pandemia". "Nosotros desde lo institucional vemos que se está desviando el eje. Correr a los médicos y enfermeros, que hace 10 meses vienen atendiendo a los vecinos, para poner militantes que le expliquen cuales son las ventajas y desventajas de las vacunas es una situación que no deberíamos atravesar. Esto es insólito y esperemos que el Gobierno recapacite y le deje el manejo de la salud a los municipios", añadió.

Es preocupante q, teniendo 27 Centros de Atención Primaria de la Salud, un Vacunatorio municipal equipado y con recurso humano especializado y una Secretaría de Salud con personal profesional que trabaja sin descanso desde q comenzó la pandemia, el Estado Pcial difunda este flyer pic.twitter.com/MUCLcEAt0U — Javier Martínez (@JMartinezPerga) January 28, 2021

"Lo que está sucediendo en Pergamino ya está pasando en muchos municipios del interior del país, aunque en la provincia de Buenos Aires con más crudeza y mayor falta de respeto. Hace 10 días ya habíamos arrancado mal con una frase desafortunada del gobernador Kicillof que dijo que 'en la Provincia a la pandemia la estamos combatiendo con dos escarbadientes'. Esto es muy injusto para el personal de Salud que trabajó tanto y para los vecinos que se esforzaron con el pago de la nafta para sostener la estructura sanitaria", remarcó el además expresidente del club Douglas Haigh.

El alcalde cambiemita advirtió que en territorio bonaerense "existe direccionalidad política sobre el tema de vacunación". Por eso junto a los intendentes Gustavo Perie (Ramallo) y Manuel Passaglia (San Nicolás) presentó una nota ante el Ministerio de Salud exigiendo una serie de aclaraciones sobre el plan de vacunación. "Ya nos habían avisado que los referentes de La Cámpora en Pergamino iban a tener un papel importante en la organización, inclusive con estas becas que bajarían para que esa agrupación política sea la que brinde información a los vecinos", alertó.

Esa versión fue confirmada ayer jueves con un flyer oficial -primero creyeron que se tratabade una fake news- que hicieron circular desde La Cámpora donde le indicaban a los vecinos que podían acercarse a las unidades partidarias para informarse y asesorarse sobre el plan de vacunación en Pergamino. "Esto es insólito teniendo en cuenta que en Pergamino tenemos 15 centros de atención primaria en su ciudad núcleo. Y un centro de atención primaria en cada uno de sus 12 pueblos. En total contamos con 27 centros de atención primaria, más un vacunatorio", repasó.

Martínez consideró que "se está haciendo un manoseo total de este plan de vacunación". "En Pergamino mandaron vacunas para apenas el 1% de la población y con eso han armado un circo bárbaro en las escuelas públicas, que en realidad deberían estar abiertas pero para dar clases y no para que funcionen como vacunatorios", apuntó el referente del PRO en la Segunda Sección, quien subrayó que "los centros de salud que sostienen los vecinos con el pago de sus tasas para tener a sus médicos de confianza, son los lugares indicados y más seguros para que se apliquen las vacunas".

Cabe recordar que este miércoles LaNoticia1.com dio a conocer el caso de una militante de La Cámpora, Camila Caballero, de 24 años, quien fue designada para coordinar los operativos de vacunación en San Pedro. La joven, que repartió afiches de Néstor Kirchner durante el Día de la Lealtad Peronista, se desempeña como asesora en la Cámara de Senadores provincial y es prima de la jefa de la Anses de esa ciudad, la también Concejal Tamara Vlaeminck que fue puesta en el cargo la semana pasada y que también figuraba en la planta de asesores de un senador provincial de esa agrupación.

Martinez indicó que "en Pergamino pasa lo mismo que en San Pedro". "Por propias declaraciones del kirchnerismo sabemos que la encargada del operativo de vacunación en nuestro municipio también será una joven militante de La Cámpora que no tiene conocimientos sanitarios. Yo me pregunto por qué nuestros vecinos tienen que tener un coordinador que ni siquiera tiene un título médico sabiendo que tenemos una excelente estructura de salud. Deberíamos dejar este tema en manos de profesionales y dejar la política de lado. Pero eso en la Provincia no pasa", concluyó.