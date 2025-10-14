El presidente Javier Milei tiene previsto cerrar la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) junto al candidato a diputado Diego Santilli, el próximo miércoles 22 de octubre en Ezeiza, uno de los distritos más poblados del conurbano sur.

La intención es reforzar la presencia en la Tercera sección electoral, un bastión histórico del peronismo. El acto de Ezeiza marcará el último tramo de la campaña provincial antes del cierre nacional en Córdoba. Según fuentes oficiales, el jefe de Estado será el principal orador del evento, que contará con la participación de dirigentes nacionales y bonaerenses de LLA.

Antes del cierre en Ezeiza, Milei visitará Tres de Febrero y Pergamino, distritos gobernados por Diego Valenzuela, uno de los primeros jefes comunales que de pintó de violeta y Javier Martínez, un intendente que rechazó el acuerdo electoral entre PRO-LLA local en las elecciones del 7 de septiembre.

El mandatario no pisa la Tercera sección desde el 27 de agosto, cuando una recorrida en Lomas de Zamora terminó abruptamente luego de un incidente con militantes que lo obligaron a retirarse del lugar.

El cierre en Ezeiza será, en definitiva, el intento final del oficialismo por fortalecer su base en el conurbano y consolidar el liderazgo de Santilli como figura libertaria en la provincia, de cara a una elección que definirá el equilibrio político de los próximos meses.

