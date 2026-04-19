El presidente Javier Milei arribó este domingo a Israel, dando inicio a una visita oficial, que es la tercera a ese país de medio oriente desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo.

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La primera actividad del presidente Milei en territorio israelí fue la visita al Muro de los Lamentos, y también volverá el último día.

El mandatario argentino participará de los actos por el Día de la Independencia israelí y recibirá un reconocimiento por su respaldo durante el conflicto en Medio Oriente.

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El Presidente Javier Milei, acompañado por el Embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, rezó en el Muro de los Lamentos en su llegada a la Ciudad Vieja de Jerusalén. pic.twitter.com/Ant4KeZjZY — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 19, 2026

La comitiva oficial está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los ministros Pablo Quirno, a cargo del área de Relaciones Exteriores, y Juan Bautista Mahiques, del área de Justicia.

El cronograma formal incluye asimismo audiencias privadas de gran relevancia, destacando una cita con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

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Netanyahu with Argentine President Javier Milei. pic.twitter.com/28mUZIfxRb — Open Source Intel (@Osint613) April 19, 2026

Agenda de Milei en Israel:

Lunes 20 de abril

04:30 horas: el presidente Javier Milei recibe el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan. Palabras del mandatario argentino.

09:30 horas: el presidente Milei se reúne con su par israelí, Isaac Herzog.

11:30 horas: el Presidente de la Nación visita la Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos. Palabras del mandatario argentino.

Martes 21 de abril

04:30 horas: encuentro con rabinos.

10 horas: el Presidente visita la Iglesia del Santo Sepulcro.

15 horas: el Presidente participa en la ceremonia por el 78vo Día de la Independencia de Israel (encendido de antorchas).

A confirmar: visita al Muro de los Lamentos.

17:30 horas: partida del Presidente de la Nación y su comitiva de regreso a la Argentina.



Miércoles 22 de abril

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10 horas: llegada del vuelo que conduce al mandatario a la ciudad de Buenos Aires.