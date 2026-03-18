Juan Bautista Mahiques

Nació en Mercedes (provincia de Buenos Aires) el 15 de agosto de 1980. Es abogado, egresado de la UBA, y magister en Administración de Justicia (Università degli Studi di Roma 'UnitelmaSapienza'). Docente en UBA y UCA.

Proviene de una familia con fuerte inserción en el ámbito judicial. Su padre, Carlos Mahiques, es juez e integra la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, mientras que su hermano Ignacio es fiscal porteño y tuvo participación en la causa Vialidad. Otro de sus hermanos, Esteban, se desempeña en el ámbito de la Cancillería.

Durante el gobierno de Mauricio Macri fue Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Participó en la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.

Desde fines de 2019 es fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, el jefe de los fiscales porteños. Desde 2022, además, preside la Asociación Internacional de Fiscales (IAP). También ocupó el rol de rector del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad, ente de educación superior de la Policía de la Ciudad.

A partir del 4 de marzo de 2026 el presidente Javier Milei lo designa como ministro de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, con la misión de impulsar las reformas y políticas de la gestión libertaria en esta materia como la del Código Penal, la del Régimen Penal Juvenil y la cobertura de vacantes del Poder Judicial, entre otras.

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