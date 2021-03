Jorge Macri asumió en la comuna en el año 2011 y está transitando su tercer mandato. Pero su deseo de cara al 2023 es presentarse como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, asegura: "Puedo llevar mucho de lo hecho en Vicente López a la Provincia".

Creo que el rol del gobernador tiene que evolucionar. De alguien que intenta concentrar todas las decisiones a aquel que quiera trabajar en equipo con los intendentes. Y para eso tenés que haber sido intendente", sostuvo en diálogo con el periodista Bruno Lázzaro en Ámbito.

El referente bonaerenses de Juntos por el Cambio habló sobre el Grupo Dorrego y si están trabajando en su posible candidatura: "No hay personalismos. El planteo que hacemos es que queremos que haya una propuesta de Provincia para la Provincia".

"Que alguno de nosotros, ya sea Julio (Garro), Néstor (Grindetti) o Diego (Valenzuela), o cualquier intendente de nuestro espacio sea gobernador y trabaje en equipo. Sería buenísimo copiar muchas de las ideas que llevamos adelante en nuestros distritos para fortalecer el rol del gobernador", planteó.

Por último, criticó al actual gobernador. "Kicillof cree que tiene que tener la pelota, pero no. La pelota la tienen que tener los intendentes y el gobernador debe ser un director técnico que haga jugar bien a todo el equipo. Hoy Kicillof tiene la pelota, pero el equipo no juega y solo no se puede", concluyó.