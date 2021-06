LLAMADO A LA UNIDAD Y POSIBLE CANDIDATURA

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, mostró su interés por ser uno de los grandes candidatos en la provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Invitado en La Noche de Mirtha Legrand, con Juana Viale como conductora por El Trece, el presidente del PRO bonarense manifestó que su intención es "lograr una unidad" durante los próximos días y conseguir que "un candidato o candidata represente a Juntos por el Cambio". Además, pidió a su propia coalición que deje las discusiones y piense más en la gente.

"Yo voy a trabajar esta semana para tratar de lograr la unidad en la Provincia de Buenos Aires y tener a un único candidato que represente a Juntos por el Cambio. Tenemos que hacer ese esfuerzo y terminar con esta pelea de nombres. A veces eso no se logra. Y si no es así seré candidato en las PASO". Y la gente decidirá y habrá una boleta de 'Lilita', una boleta de Manes si Dios quiere, una boleta de Jorge Macri, y la gente decidirá", anunció Jorge Macri durante la emisión del programa de este sábado por la noche. En ese marco, agregó: "Si eso pasa no es tan grave. No es una pelea".

ASPIRACIONES PARA LA PROVINCIA

"Yo tengo un sueño y un deseo que es que esta Provincia la gobierne un Intendente. Que la gobierne alguien que la conozca profundamente y que haya administrado entendiendo lo que le pasa a la gente: Los dolores, las oportunidades, los potenciales. Si vos no conocés la Provincia es muy fácil ver lo que está mal. El problema es detectar los hilos por donde desarmar esa madeja. El potencial de Zárate- Campana. El polo productivo de Bahía Blanca. Las historias de pequeños pueblos como Emilio Ayarza o Agustín Roca y conocer la historia de sus fábricas de chacinados", explicó el jefe comunal.

En cuanto a la polémica por los gobernadores provenientes de la Ciudad, Macri sostuvo: "Decir que es habitual no significa que esté bien. Que hayamos naturalizado que la Provincia no genere un proyecto político con gente que la conozca y la haya vivido, no significa que sea lo correcto". Siguiendo esa línea, explicó que para que la Provincia funcione bien, quien la gobierne tiene que hacer sonar bien la orquesta de los intendentes": "El gobernador tiene que pedirle a los alcaldes descentralizar un montón de cosas. Y si los entiende, es mucho más fácil pedirles ese esfuerzo".

DISPUTA CON SANTILLI Y DIFERENCIAS CON VIDAL

Consultado sobre el rechazo al desembarco de Diego Santilli en la Provincia, el tandilense expresó: "Esa lógica de imponer candidatos desde la Ciudad de Buenos Aires ha encontrado una resistencia en muchos. La UCR por un lado desde el momento que está Manes. Lilita que dice yo también existo. Y muchos del PRO que creemos que podemos ser candidatos". "Yo no tengo diferencias tan profundas con Diego. Pero Diego es el vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo represento a la Provincia", señaló Macri apuntando directamente contra los deseos de Horacio Rodríguez Larreta.

Más tarde se refirió a María Eugenia Vidal y dijo: "Yo creo que ya está claro que no va a competir en la Provincia, cosa que yo lamento. En ese contexto, lanzó un tiro por elevación: "Nosotros hacemos política para representar ideas. Después te puede pasar que ganes o pierdas. Pero no podés dejar de representar a la gente con lo que le duele, sus sueños o sus esperanzas. Yo voy hacer eso. Si no tenemos acuerdo, voy a estar en una boleta para llevar mi mensaje. Después puedo ganar o perder. Lo que no voy hacer es dejar de representar las cosas en las que creo. Y yo creo mucho en esta Provincia".

VACUNACIÓN Y POLÉMICA POR LAS CLASES

En otro orden, el referente del PRO bonaerense se metió de lleno en la polémica por el Plan de Vacunación en la Provincia de Buenos Aires y fue implacable en sus definiciones. “Se hizo un sistema paralelo. El gobierno de la Provincia sintió que tenía que hacerse dueño del proceso de vacunación. Hay que usar la infraestructura existente. Si después quieren poner el cartelito de provincia de Buenos Aires me importa tres belines. Pero vacunen", lanzó el Intendente durante un tenso cruce que mantuvo con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.

Por último, Jorge Macri se lamentó por la cantidad de días sin clases presenciales en el AMBA y las escuelas que permanecen cerradas en el interior: "Sostener que las escuelas cerradas es reducir la movilidad es desconocer el conurbano". Además recordó que hay jardines maternales y de infantes que no recibieron ni un solo subsidio del Estado por ser privados y cerraron sus puertas. "Este gobierno tiene un Ministerio de Mujeres y Géneros y el nivel de cierres de jardines debería ser una lucha de ese ministerio. Porque hay muchas mujeres emprendedoras que ahora quedaron sin trabajo", cerró.