Por Ramiro Pablo Gómez

El recientemente electo diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, mostró su oposición a la ley sancionada por el Senado sobre las modificaciones al impuesto a los bienes personales. El legislador llamó a una “rebelión fiscal” y de esa manera desafió al Congreso del que forma parte y a las leyes que allí se acuerdan.

Qué se modificó

La modificaciones aprobadas por el Frente de Todos elevan de dos a seis millones de pesos el monto para los bienes particulares, y de 18 millones a 30 millones de pesos, el valor a partir del cual se paga por la casa-habitación.

¿Rebelión Fiscal o teatro antidemocrático?

El argumento del José Luis Espert para llamar a una “rebelión fiscal” es que "la ganancia generada fue gravada tres veces: por el impuesto a las ganancias, por el bien personal y por el impuesto a la herencia. Esto no puede ocurrir bajo ningún punto de vista", dijo el economista.

Con el hashtag #RebelionFiscal el legislador liberal dejó en claro su postura pero, en el mismo movimiento, desautorizó la facultad del Congreso Nacional y el peso que una ley que tiene sobre la sociedad. Al respecto, el diputado del Frente de Todos, Leandro Santoro respondió:

“¿Rebelión fiscal? Espert usted ya no es más un comentarista, es un diputado nacional y el parlamento acaba de sancionar una ley legítimamente. A usted puede no gustarle, incluso parecerle injusta, pero si está dentro del sistema democrático debe respetar las reglas de juego”

Mientras los legisladores del Frente de Todos amenazan con sancionar a Espert por su “rebelión legislativa”, Santoro insistió que se retracte a lo que Espert respondió: “No me retracto de nada”.

“Sanciónenme con lo que sea. Échenme de la Cámara si quieren también. Lo que pienso no cambia por ser diputado o lo que sea. La gente, los que trabajan y se esfuerzan a diario no dan más de pagar impuestos. Todo tiene su límite y yo, como diputado, me debo a ellos”, desafió el economista.

Uds son dos irresponsables! Pidieron que los voten para hacer leyes en el Congreso, entran y llaman a violar la ley!! Acá no se discute sus ideas económicas, sino sus conductas politicas. En todo caso quien determina si una ley es justa o no es el Poder Judicial, no uds dos. https://t.co/dEdSwzE1gH — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) December 30, 2021

Lo que pone en debate esta situación, más allá del contenido de la ley, es si una posición como la Espert está dentro del juego democrático o no. Bajo el mismo argumento ¿La sociedad no podría rebelarse ante una ley impulsada por Espert por el hecho de no estar de acuerdo? ¿Sería democrático que el Frente de Todos llame a desafiar una ley con la que no coincide?

Espert parece no distinguir entre el rol institucional que le cabe como legislador al tener que desempeñarse bajo unas reglas aceptadas desde el momento que se candidateó y el personaje del economista liberal que lanza tweets incendiarios, se convierten en tendencia en las redes y recorre canales de televisión. O quizás si lo distinga pero con esto gana repercusión y ayuda a construir una imagen de un outsider de la política que se opone a lo ya establecido, por más que no haya rebelión fiscal, y en definitiva, sea una postura más teatral que efectiva.

También cabe la posibilidad que el votante de Espert acepte romper las reglas demócraticas y, por lo tanto, no exija que el diputado las respete. Lo peligroso de transitar estos límites es que una vez que se cruzan es dificil prever los alcances y los daños.