José Luis Espert votó en San Isidro y evitó hablar de su baja como candidato: "Ya dije todo lo que tenia que decir"
Se presentó temprano a sufragar y se limitó a destacar la importancia de la democracia, sin responder preguntas sobre su desvinculación de la lista tras el escándalo que lo relacionó con un empresario acusado de lavado de dinero. "Pido respeto para mí. Ya está, suficiente", dijo ante los periodistas.
José Luis Espert, frustrado candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, llegó minutos antes de las 10.00 al colegio de San Isidro para emitir su voto. Ante la consulta de la prensa sobre su baja en la postulación tras ser vinculado al empresario Fred Machado, acusado de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, Espert evitó hacer comentarios.
"Pido respeto para mí. Ya dije todo lo que tenía que decir. Ya está suficiente", señaló a paso rápido al ingresar al establecimiento, donde votó con la Boleta Única Papel, en la que su rostro todavía figura en el espacio correspondiente a su partido.
Al salir, el economista se limitó a afirmar que "es un día muy bueno para la democracia, se ratifica la democracia y esa es una excelente noticia. Ya está, es suficiente, es ubicarme en los lugares que me corresponde. Siempre me consideré un ciudadano común normal que quería hacer un aporte a la política".
