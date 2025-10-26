José Luis Espert, frustrado candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, llegó minutos antes de las 10.00 al colegio de San Isidro para emitir su voto. Ante la consulta de la prensa sobre su baja en la postulación tras ser vinculado al empresario Fred Machado, acusado de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, Espert evitó hacer comentarios.

Tras quedar envuelto en un escándalo por presunto lavado de dinero, el libertario José Luis Espert se presentó a emitir su voto esta mañana minutos antes de las 10 al colegio Holy Cross, en San Isidro https://t.co/aSI0ca0kW0 pic.twitter.com/HWEkCtZSRh — LA NACION (@LANACION) October 26, 2025

"Pido respeto para mí. Ya dije todo lo que tenía que decir. Ya está suficiente", señaló a paso rápido al ingresar al establecimiento, donde votó con la Boleta Única Papel, en la que su rostro todavía figura en el espacio correspondiente a su partido.

Al salir, el economista se limitó a afirmar que "es un día muy bueno para la democracia, se ratifica la democracia y esa es una excelente noticia. Ya está, es suficiente, es ubicarme en los lugares que me corresponde. Siempre me consideré un ciudadano común normal que quería hacer un aporte a la política".

