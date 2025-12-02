El diputado bonaerense Juan Malpeli llamó a la oposición a tener “coherencia institucional” y acompañar la Ley de Financiamiento que impulsa el gobernador Axel Kicillof. Sostuvo que el endeudamiento es “indispensable” para garantizar sueldos, obras y el funcionamiento de los municipios de la Provincia.

En diálogo con Es un montón, por Radio Provincia AM1270, el legislador recordó que la gestión actual aún arrastra “una deuda importante que dejó la exgobernadora María Eugenia Vidal”. Según explicó, el Ejecutivo provincial busca “pagar una deuda que Kicillof no contrajo, pero que la Provincia debe afrontar igual”.

Malpeli cuestionó además la postura de algunos bloques opositores. Señaló que hubo diputados del PRO y la UCR que “en su momento levantaron la mano para el endeudamiento y ahora no”, en referencia a votaciones de gestiones anteriores. “Pedimos responsabilidad. Y que los legisladores de La Libertad Avanza tengan en cuenta la deuda que tiene su Presidente con la Provincia”, apuntó.

El diputado advirtió sobre una falta de coherencia política: “Hace unos años levantaban la mano para aprobar un endeudamiento con otro signo político y hoy parece que las tienen atadas a la cintura”. Para el oficialismo, esta situación complica el financiamiento provincial en un contexto donde los municipios dependen de esos recursos para pagar sueldos, continuar obras públicas y sostener servicios básicos.

También criticó que algunos sectores utilicen la emergencia económica como mecanismo de presión. “Aprovechan la urgencia y piden de más. Hay que tener coherencia institucional y acompañar porque son herramientas que necesita cada gobierno para trabajar y gestionar”, sostuvo.

Malpeli destacó el rol de los intendentes bonaerenses —de todos los espacios políticos— en este debate: “Es importante que hablen con sus legisladores y les expliquen esta necesidad, porque el financiamiento municipal está atado al provincial y también al nacional. No es una dádiva, es una necesidad real. Los intendentes se lo piden al Gobernador permanentemente, y por eso necesitamos contar con el financiamiento para afrontar todos los compromisos”.