El sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, exconcejal de San Nicolás acusado de extorsión y de pedir coimas a la empresa Rey Distribución de San Pedro, habló por primera vez ante los medios en una rueda de prensa tras ser absuelto este miércoles.

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“Por suerte pude recuperar mi libertad en base a mentiras y a un armado político”, expresó Cabaleyro a la prensa.

Y agregó: “Llegamos después de cuatro años y medio a este dictamen. Sirvió para que el concejal (de San Pedro) Ariel Rey y la senadora (provincial de La Libertad Avanza, Florencia) Arietto hagan su campaña. No me queda otra cosa que pensar que fue un armado político, todos terminaron siendo candidatos y teniendo cargos”.

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Foto: LANOTICIA1.COM

“El fallo dice que Gustavo Rey miente en sus declaraciones. Los hechos son irrefutables. Es insostenible lo que querían sostener”, afirmó. “La condena social la lograron pero la condena judicial estábamos muy tranquilos de que no la iban a lograr”, remarcó. Además, calificó de “mitómanos” a los hermanos Rey, propietarios de la distribuidora.

Cabaleyro también cuestionó a quien ocupa actualmente el cargo de concejal: “Gracias a esta movida hoy es concejal. Escuchar a esa persona decir que un juez no iba a mandar en su empresa da un poco de bronca. Bárbaro, Cabaleyro, el coimero, acató todas las órdenes; el concejal Rey, que legisla leyes, no”. “Se hizo justicia. Hay gente que no va a estar conforme, pero hay que leer el fallo un poquito y ver”, sostuvo.

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“A mí me sacaron el cargo como concejal de San Nicolás. Calculo que uno molestaba mucho en ese lugar. Fui el único condenado por poner un colectivo en la vereda de una empresa”, recordó.

Los jueces del TOC2, presidido por Alejandro López, consideraron que no se acreditaron en el juicio los hechos endilgados a los acusados en ninguno de los casos que se plantearon en el debate y que llevaron al banquillo a los imputados: el mencionado Cabaleyro, Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez. Las fiscales del juicio, María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, habían solicitado una pena de diez años contra Cabaleyro.

Todos compartían la imputación por "turbación de la posesión", acusados de haber bloqueado la planta e impedido las operaciones de la empresa durante los días de protesta. Cabe mencionar que el octavo acusado, Fernando Espíndola —dirigente camionero de San Pedro— se había acogido al juicio abreviado y no formó parte de este veredicto. Desde la parte denunciante, Gustavo Rey, confirmó que apelarán el fallo del juez López.

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“Cuando uno está tranquilo por lo que hizo, no tiene más dudas de seguir con la frente en alto y mirando hacia adelante. La verdad en algún momento llega”, sostuvo.

Asimismo señaló que “si reclamar la plata que le corresponde a los trabajadores es cobrar coimas, seré un coimero. Todo fue en base a reclamos realizados legítimamente”, manifestó al referirse a las acusaciones en su contra sobre el bloqueo de la empresa en febrero de 2021 seguido de extorsión, según la denuncia.

“Por suerte, los trabajadores estuvieron firmes y expectantes. Tocaron timbre para hablar porquerías de los trabajadores, pero por suerte hay gente que los tiene trabajando y los valora”, señaló. También destacó el rol de su abogado: “Siempre me dijo la realidad”.

Sobre la acusación por coimas, insistió: “Nunca las hubo. La plata que pagaron fue legal”. “No hay una filmación con un insulto. Decían que no se pudo trabajar y hay videos que demuestran lo contrario”, aseguró.

“No hay ningún delito”

Cabaleyro señaló que los manifestantes siempre estuvieron en la vía pública. "Nunca estuvimos dentro del local. No hay ningún delito en eso. Ninguno de nosotros les prohibió a los dueños ingresar a su propiedad”, aseguró. “No me quedan dudas, si lo tuviera que volver a hacer, lo haría. Acompañé a mis trabajadores hasta el final y eso a mucha gente le molesta. En mi gen sindical, jamás en mi vida podré dejar tirado a un trabajador, menos por un reclamo que es legítimo”, expresó.

“Yo tenía la representación de once trabajadores. Jamás el Sindicato de Comercio fue a reclamar por sus trabajadores”, cuestionó. “Quedó a las claras que siempre vamos a bancar la que se venga para defender a los trabajadores”, agregó.

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En cuanto a las consecuencias personales que le dejó el proceso, señaló: “Perdí parte de la crianza de mis hijos y de mi familia. Uno tiene una convicción y quiere jubilarse como sindicalista”.

Al recordar cómo actuó cuando recibió la orden de detención, relató: “Cuando me llegó la orden de detención, me vine desde La Plata a San Pedro. Era el cumpleaños de mi sobrina y ese día me entregué en la DDI. No me fugué, no hui, me entregué. Me subí, acaté la orden de la Justicia y me fui a la Unidad Penal”. “Hasta el día de hoy cumplí con todos los mandatos que me dio la Justicia. Le dije al juez que, aunque no me gustara su fallo, lo iba a acatar”, remarcó.

Confirmó que retomará su actividad sindical

Finalmente, envió un mensaje a las empresas y anticipó que continuará con la actividad sindical: “Vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos siempre. Quédense tranquilos, que van a seguir creciendo con nosotros. Saben cómo trabajamos: los reclamos son por vía legal y siempre damos la oportunidad de llegar a un acuerdo”.

También se refirió a la situación en Rey Distribución y afirmó que “el clima cambió porque no pagaron lo que tenían que pagar”. “Estaré esperando un tiempo y accionaré contra los que armaron este mamarracho”, concluyó.