Una vecina de San Fernando está juntando firmas a través de Change.org para que el Municipio arregle el acceso a discapacitados en la biblioteca y arreglen el ascensor.

"Hola, soy Brenda y vivo en San Fernando, Provincia de Buenos Aires. Me fascina leer y aprender cosas nuevas pero tengo discapacidad motriz. Se preguntarán qué tiene que ver mi interés por la lectura con mi discapacidad motriz, no?", relató.

En su pedido, la vecina agregó: "La Biblioteca Municipal de San Fernando tiene una enorme variedad de libros de todos los temas e intereses. Pero las personas con discapacidad motriz no podemos ingresar a la biblioteca porque el ascensor no funciona HACE 4 AÑOS. Imaginate lo que se siente querer entrar a un lugar y no poder hacerlo porque excluye a las personas con discapacidad motriz".

La petición de Brenda fue dirigida hacia la Municipalidad, el Intendente Juan Andreotti, la Secretaría de Espacios Públicos y las autoridades de la Biblioteca Municipal.

"Las personas con discapacidad motriz estamos angustiados, enojados y nos sentimos excluidos. Queremos que quienes trabajan en la Biblioteca y en el Municipio tomen una actitud inclusiva y busquen la forma de permitirnos el acceso a la biblioteca. La solución es MUY SIMPLE, únicamente hay que arreglar el ascensor que dejó de funcionar hace 4 años y que nadie le dió importancia", exigió.

El pedido ya juntó más de 29.000 firmas en el sitio. "Esta situación me parece totalmente injusta y debe cambiar. Repito, la solución es muy sencilla! Solo requiere un mínimo de voluntad", concluyó Brenda.