Tras el grave accidente ocurrido en enero en la zona de médanos conocida como La Frontera en Pinamar —que dejó al nene de 8 años, Bastián Jérez, internado en estado crítico y en tratamiento médico desde entonces— la Justicia bonaerense dispuso la prohibición de todas las actividades recreativas motorizadas con vehículos 4×4, UTV, cuatriciclos y similares en ese sector.

La medida fue dictada por el Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, a cargo del juez suplente Félix Adrián Ferrán, que hizo lugar a un amparo presentado contra la Municipalidad de Pinamar por Pablo Martínez Carignano, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El fallo ordena la “suspensión inmediata” del uso de vehículos motorizados en los médanos costeros —incluso en terrenos de propiedad privada— debido a los reiterados siniestros viales y la ausencia de controles eficaces.

La resolución incluye la prohibición de pruebas de destreza, competencias formales o informales, eventos recreativos motorizados, desafíos, carreras y maniobras temerarias con camionetas 4×4, UTV, cuatriciclos, motos u otros vehículos similares en La Frontera, un espacio que cada verano concentra un alto flujo de vehículos y personas. La Justicia consideró que estas prácticas generan un “peligro manifiesto” para la seguridad pública, con especial incidencia en niños y adolescentes.

En ese contexto, el fallo judicial se suma a antecedentes recientes abordados por LaNoticia1, que ya había advertido sobre la imprudencia en los médanos de Pinamar y las medidas dispuestas a nivel local para regular la circulación vehicular en la zona. El intendente había establecido penas y restricciones más estrictas para el uso de camionetas 4x4 y otros vehículos, ante el crecimiento de prácticas riesgosas y la reiteración de incidentes en La Frontera.

El fallo también enfatiza la obligación de los gobiernos locales de ejercer el poder de policía para regular y controlar este tipo de actividades, y exige que la Municipalidad adopte medidas de señalización, delimitación, supervisión y prevención antes de poder restablecer las actividades motorizadas en el área. Según la resolución, la prohibición se mantendrá hasta que existan condiciones de seguridad suficientes, rechazando el argumento municipal de que no podía intervenir por tratarse de predios privados.

El accidente que impulsó este fallo se produjo en enero de 2026, cuando un UTV y una camioneta 4×4 colisionaron de frente en La Frontera, resultando Bastián gravemente herido y trasladado primero al Hospital Municipal de Pinamar y luego al hospital provincial de Mar del Plata, donde permanece bajo tratamiento. La familia informó avances en su recuperación, aunque el estado general sigue siendo delicado tras múltiples intervenciones médicas.

