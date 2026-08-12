La diputada nacional de La Libertad Avanza, Karen Reichardt, publicó en las últimas horas un video en sus redes sociales en el que festejó bailando el arancelamiento de la atención sanitaria para extranjeros no residentes que utilicen hospitales públicos en Argentina.

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En la publicación, Reichardt celebró la medida impulsada por el Gobierno de Javier Milei y aseguró que, a partir de ahora, quienes no tengan residencia en el país deberán pagar por las prestaciones de salud o contar con un seguro médico que cubra los costos.

🇦🇷🏥 | CON EL GOBIERNO DE MILEI, PRIMERO LOS ARGENTINOS



Desde ahora, los extranjeros NO RESIDENTES que estén en Argentina, van a tener que PAGAR para usar los servicios que pagamos TODOS los argentinos. pic.twitter.com/KfeKCTNc9k — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) August 12, 2026

“Se terminó el abuso de nuestro sistema de salud pública”, afirmó la legisladora en el video, que acompañó con imágenes de ella bailando y festejando la decisión.

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Reichardt también sostuvo que la medida establece “reglas claras” y remarcó: “Los impuestos de los argentinos, para los argentinos”.

La diputada cerró su mensaje con una de las principales consignas del oficialismo: “Con el Gobierno de Milei, primero los argentinos”, en referencia a la decisión de avanzar con el cobro de la atención médica a los extranjeros no residentes.

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El video de Reichardt se conoció tras la decisión del Gobierno nacional de avanzar con el arancelamiento de la atención médica para los extranjeros no residentes. La postura de la diputada también contrasta con otro de los proyectos impulsados por el oficialismo: la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que originalmente buscaba eliminar las restricciones para que extranjeros pudieran adquirir tierras rurales en el país.

El capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros fue finalmente retirado del proyecto antes de su tratamiento en el Senado, luego de que el oficialismo no lograra reunir los apoyos necesarios para aprobarlo.