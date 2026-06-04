La diputada nacional Karen Reichardt volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales luego de una intervención realizada durante una reunión de comisión en el Congreso de la Nación.

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Durante el encuentro, en el que se debatían cuestiones vinculadas a la gestión y administración de espacios estatales, la legisladora de La Libertad Avanza afirmó: “Vamos a privatizar para traer una economía real que tiene que ver con la gente que va a invertir”.

El fragmento comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas y generó interpretaciones diversas. Mientras algunos usuarios respaldaron el planteo en línea con las propuestas económicas del oficialismo, otros cuestionaron la formulación de la frase y el concepto expresado por la diputada.

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"Vamos a privatizar para traer una economía real que tiene que ver con la gente que va a invertir"



La ex vedette y actual diputada libertaria Karina Celia Vázquez (Karen Reichardt), no está capacitada para decidir sobre la vida de los argentinos.pic.twitter.com/bvHakpkUXV — El Prensero (@El_Prensero) June 3, 2026

La repercusión se produjo apenas días después de otra situación que también tuvo amplia difusión en redes sociales. En esa oportunidad, Reichardt celebró en su cuenta de X una reducción de la denominada “deuda flotante” del Estado, un concepto de las finanzas públicas que refiere a obligaciones de pago pendientes por gastos ya realizados pero aún no cancelados.

La publicación generó numerosos comentarios de usuarios que debatieron sobre el significado técnico del término y la interpretación realizada por la legisladora.

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Antecedentes de otras controversias

No es la primera vez que Reichardt protagoniza declaraciones que generan discusión pública.

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Durante la campaña electoral de 2025, en una entrevista radial, sostuvo que quienes continuaban votando a determinados espacios políticos padecían una “enfermedad mental”, una expresión que provocó un fuerte intercambio con integrantes del programa. Posteriormente, la entonces candidata aclaró en redes sociales que se trataba de una forma de expresión y cuestionó las interpretaciones que se hicieron de sus dichos.

Meses antes también había quedado envuelta en otra polémica cuando se viralizó un antiguo mensaje publicado en redes sociales en el que criticaba duramente a Lionel Messi tras una actuación de la Selección Argentina. Luego explicó que se trató de un “berrinche futbolero” y difundió publicaciones posteriores en las que manifestaba su apoyo al capitán argentino.

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Con pasado en los medios de comunicación y el modelaje, Reichardt llegó a la Cámara de Diputados de la mano de La Libertad Avanza y desde entonces ha tenido una fuerte presencia en redes sociales, donde suele compartir opiniones sobre la actualidad política y económica. Sus intervenciones, tanto dentro como fuera del Congreso, continúan generando repercusiones y debate público.