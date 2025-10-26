Karen Reichardt votó en Palermo pese a ser candidata en Provincia: "La Panamericana es fatal, me agarra panic attack"
La candidata de La Libertad Avanza llegó con su perra a Palermo. La exvedette no figura en el padrón bonaerense y adelantó que no cambiará de domicilio: "Tengo toda la vida acá en Capital, hace treinta años".
La flamante candidata de Javier Milei a diputada por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, llegó a votar este domingo cerca del cierre de comicios para las elecciones legislativas, y ratificó lo que se preveía en la previa: votó en una escuela del barrio porteño de Palermo y no pudo elegirse a sí misma dado que no hizo cambio de domicilio.
La exactriz, que está registrada en el padrón electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, poco le importó no haber podido sufragar en territorio bonaerense. Arribó con una mascota encima y aseguró no haber seguido la cobertura de los comicios para no ponerse "nerviosa", y destacó: "Lo más importante es votar. Vino hasta la perrita a votar".
“Es una particularidad que no me haya podido votar a mi misma. Yo resido en Pilar, pero tengo esta dirección desde que me casé. Entonces, voy y vengo todo el tiempo, porque ya saben, la Panamericana es fatal, me ha agarrado panic attack en el medio. Además ratificó que no cambiará de domicilio: ”No, no, tengo toda la vida acá, hace treinta años".
La exactriz y exvedette fue blanco de polémicas durante toda la campaña de La Libertad Avanza (LLA) por diversas polémicas, como sus no tan antiguo archivo en redes sociales, con tuits contra Lionel Messi, pero también otros racistas y clasistas, y ahora se conoció que ni siquiera pudo votarse a sí misma y en caso de resultar electa, tampoco cambiará domicilio.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión