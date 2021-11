La cantante Karina, la princesita, quedó envuelta en una polémica por participar de un festival organizado por la Municipalidad de La Matanza escasas horas antes del crimen del kiosquero en la localidad de Ramos Mejía. La popular artista fue la protagonista principal del Festival de la Primavera, que el pasado sábado se llevó a cabo en Rafael Castillo.

Antes de subir al escenario, la cantante se mostró con el intendente local, Fernando Espinoza, por lo que en las redes sociales la acusaron de haberse sumado a la campaña del Frente de Todos previo a las elecciones legislativas del próximo domingo. "Después de tanto tiempo de estar encerrados, de repente podemos tener un poco de esperanza", había dicho.

Luego de las críticas a través de internet, la cantante utilizó sus redes sociales para desmentir que se hubiera sumado a las actividades proselitistas del Frente de Todos. "Yo no me sumé a ninguna campaña. Entré a lo que era un camarín y estaban las cámaras", aseguró Karina tras ser duramente señalada por distintos usuarios de Twitter.

Ramos Mejía hace años que es una zona liberada, en la que todos los días asesinan a alguien. Hay que vivir encerrados por temor a que te quiten la vida por un celular. Mientras el impresentable de Espinoza cholulea con Karina y Daniel Agostini, con la plata de los impuestos. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) November 8, 2021

Y yo soy sincera y voy al frente pero no soy idiota. Hay cosas de las que no voy a opinar. Y el mismo mecanismo que usan algunos programas de TV que te invitan y “si no vas te destruyen”, se usa en varios lados. Ojalá comprendan mi mj y se la agarren con quien corresponde. — KARI (@kari_prince) November 8, 2021

En ese marco, la artista tomó el guante y lejos de quedarse callada, respondió: "Y yo soy sincera y voy al frente pero no soy idiota. Hay cosas de las que no voy a opinar. Y el mismo mecanismo que usan algunos programas de TV que te invitan y `si no vas te destruyen´, se usa en varios lados. Ojalá comprendan mi mj y se la agarren con quien corresponde".