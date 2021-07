Consultado sobre los comicios venideros, en declaraciones televisivas, Gabriel Katopodis resaltó: "Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es gestionar, conseguir vacunas, y en mi caso seguir con las obras".

No obstante, no esquivó la pregunta: "Está claro que éste es un año electoral y que para nosotros es muy importante". Y en ese sentido, añadió: "Está claro que es el peronismo el que te saca de la pandemia. No hubo demanda de macrismo cuando hacían falta respiradores y tampoco habrá demanda de macrismo cuando haya que poner a la argentina de pie".

Y continuó: "Nuestro objetivo no es que los planes sociales le ganen a la inflación". "Lo que funciona en Argentina es el peronismo", insistió.

A su vez, el Ministro indicó: "Sentimos que la sociedad está confiando en cómo Alberto Fernández está llevando a cabo esta emergencia sanitaria. Fue Alberto Fernández el que evitó una catástrofe sanitaria. La gente lo sabe. La oposición quiere convertir eso en enojo, en odio".

"La elección será importante para confirmar el rumbo", dijo, a la vez que deslizó, en modo metafórico: "Nuestros candidatos serán Alberto y Cristina".