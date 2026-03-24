El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, destacó la magnitud de la convocatoria en Plaza de Mayo este 24 de marzo, en el marco del 50° aniversario del golpe de 1976.

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En declaraciones a Radio Provincia AM1270, Katopodis afirmó: “Como nunca este 24 la gente salió a la calle y el que no salió está en los balcones y con el corazón. Todos sabemos que hoy es un día donde le decimos al conjunto de los argentinos que el camino de la represión y de los militares decidiendo por la vida de todos, nunca más”.

Hace 50 años que en la Argentina defendemos la democracia, cuidamos la memoria colectiva y la organización de nuestra gente.



Ese golpe sangriento impuso un modelo económico que destruyó la industria, debilitó la economía y endeudó al país, con consecuencias que todavía sufrimos.… pic.twitter.com/2bAxSGeSrq — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) March 24, 2026

El funcionario señaló que esta causa histórica, iniciada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, hoy también es de las nuevas generaciones: “Esta causa ya es de los pibes, nietos y nuestros hijos, de una juventud que sabe que todos los días se juega algo muy importante”. Y agregó: “Es en la calle. El peronismo las grandes peleas las dio y las ganó en la calle”.

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Consultado sobre un video publicado por el gobierno nacional, Katopodis dijo que no lo había visto y aseguró: “Ellos quieren que hablemos de eso, nosotros vamos a hablar del gran compromiso con esta causa de Memoria, Verdad y Justicia. De los que dejaron la vida por una Argentina mejor”.

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