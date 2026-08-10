El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, cuestionó al Gobierno de Javier Milei por el estado de las rutas nacionales y puso el foco en los fondos que se recaudan a través del impuesto al combustible, que deberían destinarse al mantenimiento y reparación de la infraestructura vial.

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En diálogo con FM Provincia, el funcionario sostuvo que desde el Poder Ejecutivo nacional “se la robaron, nos estafaron a todos los argentinos”, en referencia a los recursos que se cobran cada vez que los ciudadanos cargan nafta y que, según remarcó, deben ser destinados al mantenimiento y reparación de las rutas.

“El gobierno de Milei cobró el impuesto y en las rutas hay abandono y desidia”, cuestionó Katopodis. En ese marco, lanzó una de sus principales críticas: “Se están timbeando la plata que debería ir a las obras públicas. Está en juego la vida de la gente, de las familias que viajan en nuestras rutas”.

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El ministro también remarcó la importancia estratégica de la infraestructura vial para el desarrollo del país y sostuvo que Argentina necesita mejorar su conectividad.

“Argentina es el octavo país en extensión territorial, estamos en un mundo competitivo y necesitamos tener la mejor conectividad con rutas, puertos, porque ahí se juega el destino del país”, afirmó.

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Además, advirtió sobre el costo que tendrá el deterioro de las rutas nacionales y cuestionó el argumento de que la falta de inversión representa un ahorro para el Estado.

“Arreglar una ruta después de años de abandono es mucho más caro que mantenerla. No nos estamos ahorrando nada los argentinos, nos va a salir carísimo”, señaló.

Katopodis también anticipó que la Provincia continuará con los reclamos judiciales junto a todos los intendentes para exigir explicaciones sobre el destino de los recursos recaudados.

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“Seguiremos insistiendo en los reclamos judiciales junto a todos los intendentes para que den cuenta a todos los argentinos qué hicieron con esa plata y responder por el grave estado de las rutas nacionales”, sostuvo.

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Por último, aseguró que desde la Provincia continuarán reclamando y auditando el uso de esos fondos y cuestionó el esquema de concesiones y peajes que impulsa la Nación.

“No vamos a parar un segundo, vamos a seguir auditando. El gobierno nacional sigue recaudando, se la siguen llevando, nos la siguen sacando del bolsillo”, afirmó Katopodis.

Y cerró con una crítica a las licitaciones para nuevas concesiones viales: “Tenemos la paradoja de estar haciendo licitaciones para llenar de cabinas de peajes hasta la esquina de tu casa, con lo cual vamos a pagar dos veces por nuestras rutas. Es escandaloso”.