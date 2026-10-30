El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, lanzó duras críticas hacia la gestión del Gobierno nacional tras oficializarse la designación del nuevo Subsecretario de Recursos Hídricos luego de seis meses de vacancia en el cargo.

Ads

En un contundente mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el funcionario bonaerense denunció: "NO LES IMPORTA NADA: SON TODO NEGLIGENCIA, DESIDIA Y ABANDONO".

NO LES IMPORTA NADA: SON TODO NEGLIGENCIA, DESIDIA Y ABANDONO Recién hoy, después de 6 meses con el cargo vacante, nombran al Subsecretario de Recursos Hídricos. En pleno evento climático extremo de El Niño, se dan el lujo de paralizar las obras, timbearse los fondos que recaudan, dejar áreas completas descabezadas y rematar AySA para unos amigos. Nunca tantos argentinos sufrieron tanto daño hecho por tan pocos. — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) October 30, 2026

Katopodis cuestionó la demora de la administración nacional en cubrir un puesto clave para la infraestructura del país, remarcando la gravedad del contexto climático actual: “Recién hoy, después de 6 meses con el cargo vacante, nombran al Subsecretario de Recursos Hídricos. En pleno evento climático extremo de El Niño, se dan el lujo de paralizar las obras, timbearse los fondos que recaudan, dejar áreas completas descabezadas y rematar AySA para unos amigos”.

Ads

Para respaldar su reclamo, el exministro de Obras Públicas de la Nación adjuntó a su publicación documentación oficial del propio organismo. Por un lado, difundió una captura sobre los objetivos formales de la subsecretaría, donde se destaca expresamente su función de ejecutar obras hidráulicas y promover la adaptación ante "eventos climáticos extremos", además de fiscalizar la calidad del agua potable y los servicios de saneamiento.

Puede interesarte

A su vez, compartió la imagen del decreto oficial firmado en la Ciudad de Buenos Aires con fecha 29 de octubre de 2026. El documento formaliza la designación del Lic. Darío Alejandro Arena al frente del área dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, con carácter retroactivo al 1 de octubre.

Ads

El dirigente bonaerense cerró su descargo con una tajante sentencia sobre el impacto de las medidas del Poder Ejecutivo: "Nunca tantos argentinos sufrieron tanto daño hecho por tan pocos".