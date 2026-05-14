Gabriel Katopodis presentó el Plan Estratégico de Infraestructura 2024 - 2035, programa que busca definir obras públicas para el territorio bonaerense, este jueves en San Pedro.

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El funcionario de Axel Kicillof encabezó el Encuentro Regional "¿Cuánto futuro cabe en la Provincia?” que tuvo lugar en un hotel de dicha ciudad con participación de funcionarios de las comunas de Baradero, Campana, Ramallo, San Nicolás y Zárate. Es el segundo encuentro de este tipo, tras el celebrado en Tandil para la región centro-sur.

En declaraciones a LANOTICIA1.COM, Katopodis recalcó que “no hay dudas de que hay un saber hacer de todos estos municipios, de infraestructuras y obras que le dieron a la región un presente muy promisorio, pero ahora se trata de actualizar ese inventario, de cómo tienen que ser las obras, que le permitan el desarrollo de los próximos 20 años".

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Katopodis analizó el complejo panorama que atraviesa al mundo y consideró que las guerras y los conflictos "alimentan la incertidumbre". "En qué contexto hacemos este encuentro. En uno en que estamos convencidos de que Argentina tiene una salida, lo podemos hacer mejor, no tiene que resignarse ni entregarse. El mundo está patas para arriba pero va a camino a que vuelva a haber una vuelta", analizó el ministro. “Tenemos que aprovechar la oportunidad”, se entusiasmó.

En ese marco consideró al futuro se lo construye "todos los días" y "todos juntos" y realzó la importancia de este tipo de encuentros donde hay más “preguntas que respuestas”, donde lo que vale es “escuchar”.

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Dentro del Programa de Infraestructura 2024-2035, el ministro consideró que los cinco ejes diagramados (conectividad y logística; energía accesible y sostenible; gestión de los recursos hídricos; infraestructura para los sistemas de ciudades; infraestructura del cuidado) son fundamentales, pero que también lo es la inserción de los jóvenes.

Además, recordó que se trata de “una región que quiere tener soberanía sobre el Río Paraná, que la va a ejercer, la vamos a defender y esa soberanía no se va a entregar a ningún negociado”, sostuvo. “No vamos a permitir ningún saqueo”, recalcó.

"Lo que importa es que lo que los ciudadanos tengan para decirnos. Hay un plan, pero hay que mejorarlo y validarlo", dijo Katopodis, que para cerrar hizo hincapié en la importancia de la planificación a futuro. "Cuando se decide la infraestructura de un sector también se define el modelo del país al que apuntamos", concluyó.

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El encuentro, que se realizó en el Hotel Azahar, contó con la presencia de la Vicerrectora de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSADA), Silvina Sansarricq, autoridades y distintos actores de los municipios de Baradero, Campana, Ramallo, San Pedro, San Nicolás y Zárate. En tanto, la jornada contó con mesas participativas divididas por ejes de trabajo para sumar aportes al Plan.

Los encuentros “Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires”, se realizarán en ocho regiones del interior de la Provincia de Buenos Aires: región centro-norte; Fluvial; región Norte; Noroeste; Centro-Sur; Este; Sudoeste y Costa Marítima.



Alarma activada sin consecuencias

Tras la conferencia del ministro, las alarmas de fuego se dispararon en las instalaciones del hotel debido a que "alguien fumó en el baño", pero fueron apagadas rápidamente.