Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, participó de Expoagro 2026, donde mantuvo una agenda que incluyó reuniones con representantes del sector para brindar detalles del Plan de Infraestructura para el Desarrollo Productivo de la Provincia de Buenos Aires.

Al respecto, Katopodis expresó: “Nos reunimos con empresarios, trabajadores y productores que trabajan de sol a sol, invierten y arriesgan todos los días para hacer que esta Provincia sea cada vez más grande”, y continuó: “Este es un sector estratégico que tenemos que fortalecer con reglas de juego claras para que el desarrollo de las inversiones sea rentable, y eso no está ocurriendo hoy”.

“Aún con el ajuste de Milei —que le quitó a la Provincia $22,2 billones para obras— no frenamos: seguimos sosteniendo la inversión pública para acompañar a quienes producen, trabajan e invierten en la Argentina", concluyó.

En ese sentido, se contemplan obras viales en corredores, su rehabilitación y mantenimiento, y el apoyo logístico a la producción local; obras hídricas e hidráulicas con la gestión de cuencas y la adaptación productiva a extremos climáticos; y obras de energía para el transporte, distribución y desarrollo de energías renovables.

Desde la cartera de Katopodis reivindicaron “la importancia de la Obra Pública planificada y conducida desde el Estado para consolidar un modelo de desarrollo equitativo y con justicia social en todas las regiones bonaerenses”.

Entre las obras viales y proyectos con impacto productivo se destaca la ejecución de la Ruta del Cereal entre Salazar y la RN 33; la duplicación de calzada de la Ruta Provincial 41; los proyectos sobre las Ruta 51 y 65; y las intervenciones de repavimentación, ensanche y banquinas ya finalizadas en la RP 51 entre la RN 9 y RN 8 y la RP 41 entre Belgrano y Castelli.

En tanto, las obras hídricas e hidráulicas contemplan el tramo V de la ampliación de la capacidad del río Salado, que se encuentra en licitación; la adecuación del río Areco y construcción de puentes; la reparación de compuertas de Canal N° 2 - Guido al Mar; y en etapa de análisis, la presa de regulación del arroyo Pergamino y el Nodo Bragado.

También se reactivará y avanzará con nuevas obras de estabilización, puesta en valor y mantenimiento de caminos rurales, y se continúa en ejecución el Sistema Integrado de Control de Cargas en corredores viales.