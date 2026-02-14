El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis, recorrió este viernes distintas obras pluviales y urbanas en Marcos Paz, junto al intendente local Ricardo Curutchet.

Ads

Uno de los ejes de la visita fue el avance del Pluvial Rivadavia Sur, una intervención hidráulica que contempla el entubamiento de 4.900 metros lineales desde la calle Agüero hasta su desembocadura en el Arroyo La Paja. El objetivo es mejorar el escurrimiento del agua y reducir anegamientos ante lluvias intensas.

También visitamos la construcción del nuevo Skate Park que tendrá todo un predio renovado con parquización, iluminación y equipamiento urbano.



Obras como estas son una apuesta concreta al presente y al futuro de nuestros pibes y pibas: más espacios para expresarse, encontrarse y… pic.twitter.com/QiTJbVrtCT — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) February 14, 2026

Además del conducto pluvial, la obra incorpora una bicisenda a lo largo de todo el recorrido, integrando infraestructura hidráulica con movilidad urbana.

Ads

En paralelo, se confirmó la finalización del entubado de la calle Monteagudo, entre Buenos Aires y Misiones. Allí se reemplazaron zanjas a cielo abierto por caños de hormigón, se realizaron cruces de calles, alcantarillas y cámaras de inspección, mejorando el drenaje en un tramo de 1,2 kilómetros.

“La obra pública sigue transformando Marcos Paz. Con estos trabajos vamos a fortalecer todo el sistema pluvial y evitar anegamientos en días de lluvias, mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, sostuvo Katopodis.

Ads

Puede interesarte

La recorrida también incluyó la construcción del nuevo Skate Park, que contará con dos pistas de uso múltiple para patinetas y bicicletas, un edificio de servicios con sanitarios, oficina y depósito. El proyecto prevé parquización, iluminación, desagües pluviales y sectores de descanso sobre una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados.

“Obras como este skate park son una apuesta concreta al presente y al futuro de nuestros pibes y pibas: más espacios para expresarse, encontrarse y crecer en comunidad”, agregó el ministro bonaerense.