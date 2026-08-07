El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, visitó la ciudad de Tunuyán, donde recorrió el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del barrio Urquiza junto a Martín Aveiro y al intendente Emir Andraos.

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Se trata de una obra iniciada en 2023 por el entonces Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en el marco del Programa de Infraestructura del Cuidado. La obra alcanzó un 40% de avance y quedó paralizada tras la asunción del actual gobierno nacional, que discontinuó el programa en todo el país.

El municipio de Tunuyán decidió destinar fondos propios para completarla y hoy el espacio se encuentra terminado y en funcionamiento. "Milei abandonó esta obra, como todo en la Argentina. No pusieron un solo ladrillo en Mendoza en casi tres años. Fue el municipio de Tunuyán el que destinó recursos propios para terminarlo, porque entendió que no podía resignar una obra que significa cuidado y más oportunidades para las familias", señaló Katopodis durante la recorrida.

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Los Centros de Desarrollo Infantil son espacios de atención integral para niñas y niños de 45 días a 4 años, que combinan cuidado, estimulación temprana, asistencia nutricional y promoción de derechos. Además, constituyen uno de los ejes de la Infraestructura del Cuidado, una de las prioridades del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

“Frente a la paralización nacional, la Provincia de Buenos Aires asumió el financiamiento de las obras que habían quedado a mitad de camino en su territorio”, destacaron desde la cartera provincial.

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El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos ejecuta 86 obras y proyectos de CDI en 60 municipios bonaerenses, de los cuales 83 habían quedado paralizados tras el cambio de gobierno nacional en diciembre de 2023.