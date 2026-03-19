El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, encabezó junto al intendente de Tandil, Miguel Lunghi y el rector de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), Marcelo Aba, el primer encuentro regional “¿Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires?”, una jornada de diálogo y participación para el diseño de una agenda de desarrollo.

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El encuentro se realizó en el Centro Cultural Universitario UNICEN, y contó con la presencia del intendente de Laprida, Alfredo Fisher; de General La Madrid, Martín Randazzo; y autoridades de los municipios de Adolfo Gonzales Chaves, Ayacucho, Azul, Benito Juárez, Olavarría, Rauch y Tandil.

Además, participaron representantes del sector productivo, académico, del conocimiento, cámaras empresarias, organizaciones de la sociedad civil, cooperativas y del sector público y privado.

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El evento tiene el objetivo de poner en común el Plan Estratégico de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y “construir una agenda para que el Estado bonaerense defina y planifique las obras públicas para el desarrollo social y productivo, favoreciendo la creación de empleo, la integración regional y la disminución de las inequidades existentes”, se indicó.

“Hoy convocamos al sector productivo, académico, del conocimiento, cámaras empresarias, organizaciones de la sociedad civil, cooperativas y al sector público y privado para poner en discusión y debatir el Plan Estratégico de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires que llevamos adelante por indicación del Gobernador Kicillof”, aseguró Katopodis.

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El ministro explicó que es la primera jornada, “de ocho que haremos en la provincia, tiene por objetivo definir las prioridades y construir la hoja de ruta que necesita esta región”. “Tenemos la premisa de ampliar la mesa con más actores para que empiecen a ser protagonistas de las decisiones que hay que tomar en la Argentina”, concluyó

Mesas temáticas

La jornada contó con mesas participativas divididas por ejes de trabajo para sumar aportes al Plan. En la mesa de Energía accesible y sostenible, se debatieron estrategias para mejorar la infraestructura de transporte y distribución de la energía eléctrica para hogares y PyMES, ampliar el acceso a la red de gas natural y desarrollar energías renovables, claves para avanzar hacia un plan de diversificación energética.

En cuanto a Conectividad y Logística, se contribuyó a garantizar una logística eficiente que aporte a la construcción de un país federal, potencie un reequilibrio territorial y promueva oportunidades de desarrollo social y productivo en todas las regiones de la Provincia.

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El eje de Gestión Integral del Recurso Hídrico estuvo basado en la administración del agua de un modo integral y sostenible para garantizar abastecimiento suficiente a la población y al sector productivo, y aumentar la adaptación a extremos climáticos como sequías e inundaciones.

Los grupos también debatieron sobre la Infraestructura del Cuidado, un eje clave de la gestión para que el cuidado integral contribuya a la reducción de las brechas de género, de edad y territoriales, y construya una sociedad más justa e igualitaria; y sobre la Infraestructura para los Sistemas de Ciudades, que incluye los equipamientos urbanos que deben ser planificados desde la complementariedad y la articulación entre las distintas ciudades y poblados, para que el arraigo sea un derecho y la migración, una elección.

Además, se organizó una mesa de Juventudes con el objetivo de promover la participación de jóvenes en la planificación de la infraestructura pública, incorporando sus demandas y expectativas en torno al trabajo, la educación, innovación y tecnologías; y reconociéndolas para la construcción de territorios más inclusivos y sostenibles.

Los encuentros “Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires”, se realizarán en ocho regiones del interior de la Provincia de Buenos Aires: región centro-norte; Fluvial; región Norte; Noroeste; Centro-Sur; Este; Sudoeste y Costa Marítima.

Allí, organizaciones sociales, entidades productivas, empresas, cooperativas, mutuales, universidades, instituciones deportivas, municipios, organizaciones religiosas y referentes territoriales podrán participar de la construcción de una agenda de infraestructura que refleje las necesidades y oportunidades de cada región.