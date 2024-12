El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, analizó la coyuntura política a un año de la asunción de Milei y valoró el rol de la Provincia en contexto de ajuste por parte del gobierno nacional. En diálogo con Radio Provincia AM1270 el funcionario habló sobre el cierre de los Plenarios Multisectoriales en San Martín que contó con la presencia de Axel Kicillof.



“Está en discusión qué le pasó al país y cuál es el rumbo que le están poniendo el Presidente y Luis Caputo a la vida de todos nosotros. Me parece que tiene que ser una tarea de todos poder plantear qué Argentina están armando estos tipos. Si vos no estás entre los 2 o 3 sectores elegidos por ellos, estás cagado. Si no sos parte de la minería, el petróleo y de la timba financiera te quedás afuera”, subrayó.

Luego consideró que “ayer Axel tuvo la lucidez y la inteligencia de convocar a estos sectores que están en San Martín, pero que pueden estar en cualquier ciudad de la Argentina, en nuestros grupos familiares, o en nuestros grupos de amigos: trabajadores que sufrieron fuertemente la caída del poder adquisitivo”.

Sobre el rol del peronismo señaló que “está buscando la forma de frenar y confrontar con este modelo” y enfatizó que “la unidad que necesita el peronismo no es solo la de los dirigentes, sino fundamentalmente la de todos los sectores: trabajadores, universidades, pymes, comerciantes, y clubes de barrio”.



Resaltó que "Axel se pone a la cabeza de la construcción de un frente político, social, gremial, de trabajadores y millones de argentinos. El espejo es Milei, y eso nos da un terreno muy fértil para caminar y cubrir un vacío en la representación del malestar y el enojo. Es una plataforma y piso fundamental, pero tenemos que tener la capacidad de construir una alternativa para el 2027", indicó.



Por último, valoró la cumbre del PJ en Moreno: “Marca la importancia de estar adentro para salir afuera, hay un conjunto de argentinos que nos está pidiendo dar un salto. Vamos a poner lo que tengamos que poner para que el peronismo se constituya en una alternativa, y el gobierno de la Provincia necesita de todo el apoyo porque se va a convertir en una trinchera de cara a una alternativa para 2027".