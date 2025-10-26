Katopodis votó en San Martín: "Hoy los argentinos y argentinas deciden el rumbo"
El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, emitió su voto esta mañana en el Instituto Politécnico. Destacó la importancia del voto "como herramienta para decidir el futuro del país" y convocó a la "participación ciudadana".
Gabriel Katopodis, candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, emitió su voto esta mañana en la mesa N°45 del Instituto Politécnico de la ciudad de San Martín.
Tras sufragar, el dirigente afirmó: “Hoy los argentinos y argentinas deciden el rumbo. No queremos que nadie nos diga cómo tiene que ser nuestro país”.
En la misma línea, Katopodis destacó la importancia del acto electoral: “El voto es la manera que tenemos de que las cosas mejoren, y nuestro pueblo lo ejerce con contundencia y mucho orgullo”.
Finalmente, subrayó la participación ciudadana: “Somos una sociedad que se moviliza y defiende las cosas valiosas de su comunidad. Este domingo todos valemos uno y va a quedar demostrada la opinión de la gente sobre cómo queremos vivir en la Argentina”.
