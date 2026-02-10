El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de La Plata, Julio Alak, anunciaron este martes la finalización del Acueducto Norte, una obra estratégica que permitirá mejorar el servicio de distribución de agua potable en los barrios de Tolosa, Ringuelet, Gonnet y Villa Castells.

El acto contó también con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y se enmarca en el Plan Hídrico del Gran La Plata, una iniciativa integral destinada a resolver problemas estructurales del sistema de abastecimiento de agua en la región capital.

“El Acueducto Norte, así como todas las obras que estamos realizando en materia hídrica, vial y urbana, son producto de una gran articulación con el Gobierno provincial. Nuestro compromiso es volver a jerarquizar a La Plata como ciudad capital y mejorar la calidad de vida de sus vecinos”, destacó Alak.

Por su parte, Kicillof subrayó que la obra “forma parte de un plan integral diseñado junto al municipio para dar respuesta a un problema histórico de la región”. Y agregó: “Optimizar el abastecimiento de agua potable requiere una inversión millonaria que solo puede afrontar un Estado presente, que piense en el bienestar de los bonaerenses y de las próximas generaciones”.

Qué incluye la obra del Acueducto Norte

La intervención consistió en la reparación y rehabilitación de una cañería de 8,5 kilómetros, que se extiende desde la estación de bombeo ubicada en 120 y 33, en Tolosa, hasta la vinculación de 489 (Lacroze) y 15 bis, en Gonnet.

Con la finalización de los trabajos, se logrará:

Regular y duplicar la presión de agua en toda la traza

en toda la traza Fortalecer la red de distribución

Optimizar la operatividad del sistema

Reducir los cortes del servicio provocados por roturas

El impacto será directo para miles de vecinos de Tolosa, Gonnet, Ringuelet y Villa Castells.

Segunda etapa del Plan Hídrico y nuevas obras

Durante el acto, las autoridades anunciaron la segunda etapa del Plan Hídrico del Gran La Plata, que contará con una inversión de $72.500 millones. Entre las obras previstas se encuentran:

El Acueducto Parque San Martín

La construcción de una cisterna y estación de bombeo en el Estadio Único

Una nueva cisterna de hormigón en San Lorenzo y Los Hornos

El acueducto secundario oeste

La repotenciación de estaciones de bombeo de agua en La Plata

Además, Kicillof y Alak anticiparon obras viales clave para mejorar la circulación y la logística urbana, como el inicio de la bajada de la autopista en City Bell y la puesta en valor integral de la avenida 155 entre 32 y 60, que permitirá conformar una segunda circunvalación en la capital bonaerense.

Del encuentro participaron también funcionarios provinciales y municipales, legisladores y autoridades de organismos vinculados a la infraestructura y los servicios públicos.