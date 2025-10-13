El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, presentó este lunes la agenda de actividades del gobernador Axel Kicillof para la semana, que incluye recorridas por Chascomús, Mar del Plata, Coronel Rosales, Benito Juárez, Ezeiza, Magdalena, Berisso y La Plata. El funcionario encabezó la conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno provincial, acompañado por la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels, y el referente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), Ernesto Alonso.

Ads

“Esta semana el gobernador tendrá una agenda muy nutrida, con muchas recorridas por toda la Provincia”, señaló Bianco al iniciar su exposición.

Según detalló, este lunes Kicillof estará en Chascomús, donde participará de la Asamblea Nº31 del Consejo Provincial de Turismo (COPROTUR), previa a la temporada de verano. Más tarde viajará a Mar del Plata para encabezar la apertura de la 34° edición de los Juegos Bonaerenses, que este año alcanzaron un récord de 480.614 inscriptos.

“Son 25 mil los finalistas que compiten esta semana en Mar del Plata”, destacó Bianco, y remarcó que el programa demandó una inversión provincial de 18 mil millones de pesos, además del aporte de los municipios.

Puede interesarte

El martes, el gobernador se trasladará a Coronel Rosales para visitar la planta Oil Tanking, la mayor inversión energética del país, valuada en 500 millones de dólares, vinculada al desarrollo de Vaca Muerta. También recorrerá obras de repavimentación sobre la avenida Paso y visitará el Centro de Día para Personas con Discapacidad del distrito.

Ese mismo día, viajará a Benito Juárez, donde supervisará la finalización del Centro de Desarrollo Infantil retomado por la Provincia tras el freno de Nación. “El gobierno nacional discontinuó el proyecto, pero nosotros lo reactivamos con una inversión de 200 millones de pesos”, subrayó Bianco. Además, recorrerá las obras de saneamiento ambiental por casi 3 mil millones de pesos, que reemplazarán basurales a cielo abierto.

Ads

Puede interesarte

El miércoles 15, Kicillof estará en Ezeiza, donde avanzan las obras de la Casa de la Provincia, con un 79% de ejecución y una inversión cercana a 3 mil millones de pesos. Más tarde, participará en La Plata del acto de premiación del programa “Futuro Memoria”, que reunió a más de 15 mil jóvenes de 127 municipios.

El jueves, el gobernador continuará su agenda en Magdalena, donde visitará la Casa de la Provincia recientemente inaugurada, y luego en Berisso, donde recorrerá las nuevas instalaciones del Hospital Larraín, con obras de internación y consultorios por más de 500 millones de pesos. Finalmente, cerrará la jornada en La Plata, donde presentará el libro “El país que quieren los dueños”, de Alejandro Grimson, en el Teatro Metro.

Ads

Durante la conferencia, Bianco también destacó la labor del CECIM La Plata, que viajó recientemente a las Islas Malvinas. “En este contexto, donde la soberanía nacional está siendo tan pisoteada por parte del gobierno nacional, es importante escuchar el testimonio de nuestros excombatientes”, sostuvo.